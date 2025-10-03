भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं, ट्रंप का टैरिफ बेअसर... रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यह घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर आरोपित किए गए टैरिफ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्म-सम्मान से ओत-प्रोत हैं. भारतीय जनता कभी भी किसी के समक्ष अपमान को स्वीकार नहीं करेगी. पुतिन ने आगे कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी से परिचित हूं. वे इस तरह का कोई भी कदम कभी नहीं उठाएंगे."

'वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता..'

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को वाशिंगटन के उन प्रयासों की कड़ी आलोचना की, जिनमें वह भारत और चीन पर मॉस्को के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को समाप्त करने के लिए दबाव डाल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है.

पुतिन ने कहा कि रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर अधिक शुल्क (टैरिफ) लगाने से विश्वव्यापी कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे अमेरिकी आर्थिक वृद्धि की गति धीमी हो जाएगी.

उन्होंने कहा, "भारत पर अमेरिकी शुल्क (टैरिफ) असफल रहेंगे. यूरोप के विपरीत, भारत और चीन ऐसे राष्ट्र हैं जो आत्म-सम्मान रखते हैं." उन्होंने आगे कहा, "भारत कभी भी स्वयं को अपमानित नहीं होने देगा." उन्होंने इस बात पर बल दिया कि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद सकारात्मक आर्थिक विकास को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है.