मॉस्को के आसमान में 'काली बारिश', यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने दहलाया; डरा रहे वीडियो

- रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद शहर भर में प्रदूषण फैल गया है.
- तेल रिफाइनरी पर हमले के कारण तेल की महीन बूंदें आसमान से बरस रही है.
- अधिकारियों ने लोगों से घरों की खिड़की बंद रखने की सलाह दी है.
यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का असर अब सीधे मॉस्को की सड़कों और घरों तक पहुंच गया है. राजधानी के एक बड़े तेल रिफाइनरी पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के कई इलाकों में आसमान से काले, तेल के छींटे गिरने की खबरें सामने आई हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि उनके कपड़ों, गाड़ियों और घरों की खिड़कियों पर काली चिकनी परत जम गई, जबकि रूसी प्रशासन ने शुरू में ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया.
बीबीसी की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है. यह घटना उस बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद हुई जिसमें मॉस्को क्षेत्र को निशाना बनाया गया. हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और आसमान में घना काला धुआं फैल गया. बताया गया है कि इस हमले और उससे जुड़े घटनाक्रम में मॉस्को क्षेत्र में कम से कम 17 लोग घायल हुए.
Black rain falls on Moscow after a massive drone attack on its biggest oil refinery. pic.twitter.com/ZUYmqq1mTg— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
हमले के बाद सोशल मीडिया पर दर्जनों ऐसे वीडियो पड़े हैं जो इस घटना की गवाही देते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों, पार्क की गई गाड़ियों और इमारतों की सतहों पर काले रंग के तेल के छींटे साफ दिखाई दे रही है. कई वीडियो में लोग उस काले पदार्थ को हाथ लगाकर दिखाते नजर आए. स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह महीन बूंदों के रूप में गिर रहा था और कपड़ों पर काले धब्बे छोड़ रहा था.
इन तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआत में किसी तरह की 'ऑयल रेन' या तेल मिश्रित बारिश की बात को खारिज कर दिया.
प्रशासन ने जारी की स्वास्थ्य चेतावनी
इतना ही नहीं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर जाने की सलाह भी दी गई. इससे साफ संकेत मिला कि रिफाइनरी में लगी आग और उससे निकले धुएं को लेकर प्रशासन के भीतर भी चिंता मौजूद थी.
🌧️🇷🇺 Dark clouds rolled over Moscow as reports of black rain emerged after a massive Ukrainian drone attack.pic.twitter.com/D2zDBx3JiU— Huzaifa Shafqat (@HuzaifaJanjua11) June 18, 2026
रूस का दावा- सैकड़ों ड्रोन मार गिराए
इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि देशभर में 24 घंटे के भीतर लगभग 1,000 यूक्रेनी ड्रोन और कई क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया गया. अधिकारियों के अनुसार, हवाई रक्षा प्रणाली ने बड़े पैमाने पर हमलों को विफल किया.
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