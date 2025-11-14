यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, सुने गए कई धमाके, दो लोगों के घायल होने की खबर

रूस और यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्‍यादा वक्‍त हो चुका है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. रूस ने शुक्रवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव को एक बार फिर निशाना बनाया और बड़े हमले किए हैं. इसके कारण कीव में कई धमाके सुने गए हैं. इन धमाकों में दो लोगों के घायल होने की खबर है.

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि रूसी सेना ने शुक्रवार तड़के कीव पर "बड़े" हमले किए हैं. एयर डिफेंस सक्रिय हैं और राजधानी में कई विस्फोट हुए हैं.

विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया, "कीव में डिफेंस फोर्सेज सक्रिय हैं. राजधानी पर दुश्मन का बड़ा हमला हुआ है." उन्होंने पूर्वी द्निप्रोव्स्की जिले में दो लोगों के घायल होने की सूचना दी.

पांच मंजिला इमारत ध्‍वस्‍त

क्लिट्स्को ने बताया कि रूसी हमले के कारण नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित नीप्रोव्स्की जिले में एक पांच मंजिला अपार्टमेंट ध्‍वस्‍त हो गया और दूसरी तरफ स्थित पोडिल जिले में एक ऊंची इमारत में आग लग गई. वहीं पोडिल्स्की जिले में एक आवासीय इमारत में भी आग लग गई.

उन्होंने शहर के कई इलाकों में आपातकालीन दल भेजने का आह्वान किया.

रूसी मिसाइलों ने कई इलाकों को बनाया निशाना

यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि रूसी मिसाइलें कीव और कई अन्य क्षेत्रों को निशाना बना रही हैं.

रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया था. हालिया दौर में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है. विशेष रूप से यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं और रेल प्रणालियों के साथ-साथ आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है.