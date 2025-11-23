- डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुआ और लगातार बदतर होता जा रहा है.
- ट्रंप ने दावा किया कि अगर 2020 के चुनाव में धांधली न हुई होती तो पुतिन कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करते.
- ट्रंप ने पुतिन को लेकर कहा कि उन्होंने तब हमला किया जब बाइडेन के कमजोर नेतृत्व को देखा और इसे मौका समझा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस-यूक्रेन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब ट्रंप ने कहा है कि यह युद्ध अब और भी बदतर होता जा रहा है. साथ ही उन्होंने इस युद्ध का ठीकरा बाइडेन प्रशासन पर फोड़ते हुए कहा कि अगर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली न हुई होती तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होता ही नहीं और पुतिन ने कभी हमला किया ही नहीं होता. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन और यूरोप पर भी जमकर निशाना साधा.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बेहद हिंसक और भयानक है. यह मजबूत और उचित अमेरिकी और यूक्रेनी नेतृत्व के साथ कभी नहीं होता. यह मेरे दूसरे कार्यकाल से बहुत पहले बाइडेन प्रशासन के दौरान शुरू हुआ था और अब लगातार बदतर होता जा रहा है.
पुतिन ने तभी हमला किया, जब बाइडेन को देखा: ट्रंप
इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि अगर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली और चोरी न हुई होती तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध नहीं होता, क्योंकि मेरे पहले कार्यकाल में तो इसका जिक्र तक नहीं हुआ था. पुतिन ने कभी हमला ही नहीं किया होता.
साथ ही बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने तभी हमला किया जब उन्होंने स्लीपी जो बाइडेन को काम करते देखा और उन्हें लगा कि अब मेरा मौका है. बाकी इतिहास है और यह जारी है.
यूक्रेन और यूरोप पर भी जमकर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति
ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन और यूरोप को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि यूक्रेन के 'नेतृत्व' ने हमारे प्रयासों के लिए जरा भी आभार नहीं जताया और यूरोप रूस से तेल खरीदता रहा. अमेरिका, यूक्रेन को बांटने के लिए नाटो को भारी मात्रा में हथियार बेचता रहा. इस दौरान उन्होंने बाइडेन पर बरसते हुए कहा कि जो ने सब कुछ मुफ्त दिया, जिसमें 'बड़ी' रकम भी शामिल थी.
ट्रंप ने इस युद्ध में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि मुझे एक ऐसा युद्ध विरासत में मिला जो कभी नहीं होना चाहिए था, एक ऐसा युद्ध जो सबके लिए नुकसानदेह है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो बेवजह मारे गए.
