अमेरिका ने अपडेट की अपनी रक्षा नीति, चीन पर फोकस तो रूस को यूरोप के जिम्मे छोड़ा

अमेरिकी युद्ध विभाग इस्लामी आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए "संसाधन-टिकाऊ" दृष्टिकोण अपनाएगा, जो "उन संगठनों पर केंद्रित होगा, जिनके पास अमेरिकी धरती पर हमला करने की क्षमता और इरादा है".

AI जेनरेटेड तस्वीर.
  • पेंटागन की नई राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में चीन को रोकना और अमेरिकी क्षेत्र की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है
  • अमेरिकी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण और परमाणु शस्त्रागार के व्यापक आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
  • अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए मोनरो सिद्धांत को आधुनिक संदर्भ में लागू करेगा
पेंटागन ने अपनी अपडेटेड राष्ट्रीय रक्षा रणनीति प्रकाशित की है. इसमें पश्चिमी गोलार्ध, यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्राथमिकताओं और नए दृष्टिकोण तय किए गए हैं. इस दस्तावेज में रूस को नाटो देशों के लिए 'लगातार खतरा' बताया गया है और कहा गया है कि चीन को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है. TASS ने दस्तावेज के प्रमुख कथनों को संकलित किया है.

रूस, यूक्रेन और यूरोप

रणनीति में रूस को नाटो के पूर्वी हिस्से के लिए 'लगातार' खतरा बताया गया है. यूक्रेन में संघर्ष के समाधान की जिम्मेदारी मुख्य रूप से यूरोप के कंधों पर है. अमेरिकी सशस्त्र बलों की प्राथमिकता चीन को रोकना और अमेरिकी क्षेत्र की रक्षा करना होगी, न कि यूरोप की. वाशिंगटन का मानना ​​है कि यूरोप को अपने प्रयासों और संसाधनों को अपनी रक्षा पर केंद्रित करना चाहिए.

रक्षा आधुनिकीकरण और परमाणु शस्त्रागार

अमेरिकी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पूरे अमेरिकी राष्ट्र के प्रयासों को एकजुट करना आवश्यक होगा. वाशिंगटन अपनी परमाणु शक्ति का व्यापक आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है, क्योंकि "संयुक्त राज्य अमेरिका को कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के प्रति असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए - और न ही छोड़ा जाएगा."

युद्ध विभाग मानवरहित हवाई वाहनों और अन्य आधुनिक हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रणालियों के निर्माण और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करेगा.

पश्चिमी गोलार्ध और सहयोगियों के साथ संबंध

संयुक्त राज्य अमेरिका अब पश्चिमी गोलार्ध के प्रमुख भूभागों, आर्कटिक से लेकर दक्षिण अमेरिका तक, पर अपनी पहुंच या प्रभाव को "मोनरो सिद्धांत को हमारे समय में कायम रखने" के लिए नहीं छोड़ेगा.

पहले, वाशिंगटन अपने सहयोगियों को रक्षा पर कम खर्च करने की अनुमति देता था, लेकिन यह रवैया बदल गया है. यूरोप, मध्य पूर्व और कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी सहयोगियों को अपनी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

हिंद-प्रशांत क्षेत्र को अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है. चीन के संबंध में अमेरिका की दीर्घकालिक नीति में सरकार परिवर्तन या उससे किसी भी प्रकार के संघर्ष का प्रयास शामिल नहीं है.

अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने नहीं देगा.पेंटागन का मानना ​​है कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है और उसे "अमेरिकी धरती पर परमाणु हमले का स्पष्ट और तात्कालिक खतरा" दिखाई देता है.

इस्लामी आतंकवाद से मुकाबला

अमेरिकी युद्ध विभाग इस्लामी आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए "संसाधन-टिकाऊ" दृष्टिकोण अपनाएगा, जो "उन संगठनों पर केंद्रित होगा जिनके पास अमेरिकी धरती पर हमला करने की क्षमता और इरादा है".

