ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति लगातार बिगड़ रही है, रोसाटॉम का दावा

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान से बुशहर के आसपास हुए तीन हमलों की सूचना मिलने की पुष्टि की है
- बुशहर संयंत्र के हमलों में चालू रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ और रैडिएशन रिसाव की कोई जानकारी नहीं मिली है
- रूस ने बुशहर से अपने कर्मचारियों की निकासी शुरू कर दी है और अगले कुछ दिनों में और समूहों को भी निकाला जाएगा
रूस की सरकारी परमाणु निगम रोसाटॉम के प्रमुख ने शनिवार को संयंत्र के पास हुए एक और हमले के बाद कहा कि ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति लगातार बिगड़ रही है और हमले सीधे अब परमाणु सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर रहे हैं. हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि ईरान ने उसे बुशहर के आसपास हुए एक और हमले की सूचना दी है, जो 10 दिनों में इस तरह की तीसरी घटना है. इस हमले में चालू रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही रैडिएशन रिसाव की कोई खबर है.
रूसी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बुशहर के पास हुए हमले की "स्पष्ट और कड़ी निंदा" करने का आह्वान किया. विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने एक बयान में कहा, "हमें उम्मीद है कि ईरानी अधिकारियों से सीधे और समय पर प्राप्त निष्पक्ष जानकारी के आधार पर, आईएईए के महानिदेशक हमलावरों को तुरंत और स्पष्ट रूप से यह संदेश दे सकेंगे: 'अब रुकने का समय आ गया है!'"
रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिकाचेव ने यह भी कहा कि बुशहर से उनके 163 और कर्मचारी निकासी के बाद रूस लौट आए हैं, और आने वाले दिनों में दो और समूहों को निकाला जाएगा.
इजरायल में हमले
रूस के तास संवाददाता ने बताया कि ईरान की मिसाइल से दागा गया एक बम तेल अवीव के एक रिहायशी परिसर पर गिरा है, जहां तास का इजरायल ब्यूरो स्थित है. यह बम परिसर की एक इमारत पर गिरा, जहां तास के संवाददाता रहते हैं. इमारत की बाहरी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ खिड़कियां टूट गईं. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस बीच, इजरायली एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि ईरान द्वारा मध्य इजरायल पर की गई गोलाबारी में तेल अवीव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.
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