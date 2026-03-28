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ईरान के बाद क्यूबा... शांतिदूत अवतार के बाद ट्रंप का युद्धप्रेम, सड़कों पर उतरने की तैयारी में अमेरिकी

अभी पिछले साल तक खुद को दुनिया का शांतिदूत बताने वाले ट्रंप के इस रूप ने अमेरिका के लोगों को और भड़का दिया है. शनिवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन में लाखों अमेरिकियों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है.

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ईरान के बाद क्यूबा... शांतिदूत अवतार के बाद ट्रंप का युद्धप्रेम, सड़कों पर उतरने की तैयारी में अमेरिकी
ट्रंप एक के बाद एक युद्ध की प्लानिंग में हैं.
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मियामी में कहा कि क्यूबा वाशिंगटन का अगला निशाना होगा
  • ट्रंप ने अपनी सैन्य ताकत का उल्लेख करते हुए कभी-कभी सेना के इस्तेमाल की जरूरत बताई
  • अमेरिका के सभी राज्यों में नो किंग्स विरोध प्रदर्शन होंगे, जिसमें लाखों लोग भाग लेंगे
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा वाशिंगटन का अगला निशाना होगा. मियामी में एक निवेश सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि मैंने यह महान सेना बनाई है. मैंने कहा था, आपको इसे कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी-कभी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है और वैसे, अगला निशाना क्यूबा है. उन्होंने आगे कहा कि मान लीजिए, मैंने ये कहा ही नहीं. ट्रंप ने क्यूबा को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया. हालांकि, इससे साफ जाहिर हो गया कि ईरान के बाद उनके निशाने पर सबसे पहले क्यूबा आने वाला है.

अमेरिका के सभी राज्यों में होगा प्रदर्शन

हालांकि, अभी पिछले साल तक खुद को दुनिया का शांतिदूत बताने वाले ट्रंप के इस रूप ने अमेरिका के लोगों को और भड़का दिया है. शनिवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ 'नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन में लाखों अमेरिकियों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद है. आयोजकों के एक गठबंधन के अनुसार, अमेरिका के सभी 50 राज्यों के साथ-साथ 16 देशों में 3,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इंडिविज़िबल के सह-संस्थापक एज्रा लेविन ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि 28 मार्च अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा."

नो किंग्स मतलब राजा नहीं चाहिए

शनिवार का विरोध प्रदर्शन तीसरा 'नो किंग्स' होगा. पिछला प्रदर्शन अक्टूबर में हुआ था, जिसमें देशभर में 70 लाख लोग शामिल हुए थे. इस सर्दी में शहरों में तैनात आव्रजन सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंटों की बढ़ती संख्या के खिलाफ निवासियों के प्रतिरोध को देखते हुए, मिनेसोटा के जुड़वां शहरों, मिनियापोलिस और सेंट पॉल में एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. सेंट पॉल में होने वाली रैली में सीनेटर बर्नी सैंडर्स, अभिनेत्री जेन फोंडा और संगीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और जोन बेज शामिल होंगे.

प्रदर्शन को अहिंसक रखने पर जोर

'नो किंग्स' गठबंधन ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रदर्शन "अहिंसक" होगा. पार्कर ने बताया कि नेताओं को तनाव कम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. नो किंग्स वेबसाइट पर लिखा है कि प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का हथियार लाने की अनुमति नहीं है, यहां तक ​​कि कानूनी रूप से अनुमत हथियार भी नहीं. जून में पहले नो किंग्स दिवस के दौरान, साल्ट लेक सिटी में एक प्रदर्शनकारी की हत्या कर दी गई और दूसरा घायल हो गया. यह घटना स्थानीय 50501 "शांति रक्षक" स्वयंसेवक द्वारा की गई, जिसने दूसरे प्रदर्शनकारी को बंदूक ले जाते हुए देखा था, जबकि यूटा कानून के तहत ऐसा करना वैध है.

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