कतर के अमीर ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, कहा- आंतकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ

कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. उन्होंने पहलगाम में सीमा पार से हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत की सभी कार्रवाइयों में पूरा समर्थन व्यक्त किया. साथ ही भारत को लेकर एकजुटता दिखाई है.

प्रधानमंत्री ने एकजुटता और समर्थन के स्पष्ट संदेश के लिए महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल-थानी को धन्यवाद दिया. दोनों नेताओं ने 🇮🇳-🇶🇦 रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और इस वर्ष की शुरुआत में अमीर की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

