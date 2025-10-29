विज्ञापन
कौन थे पंजाबी उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी, जिनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कर दी हत्या

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हुई इस घटना की जिम्मदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. लारेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली है.

कौन थे पंजाबी उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी, जिनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में कर दी हत्या
  • अबॉट्सफोर्ड में 68 वर्षीय पंजाबी-कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह सहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई
  • पुलिस ने बताया कि हमलावर पहले से कार में बैठा सहसी के आने का इंतजार कर रहा था और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं
  • हत्या की जांच प्रारंभिक चरण में है और इसे इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया है
नई दिल्ली:

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबॉट्सफोर्ड शहर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई. 68 वर्षीय प्रसिद्ध पंजाबी-कनाडाई उद्योगपति दर्शन सिंह सहसी की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. वह कैनम इंटरनेशनल (Canam International) के अध्यक्ष थे, जो दुनियाभर में कपड़ा रीसाइक्लिंग के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है.  पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 9:22 बजे रिजव्यू ड्राइव (Ridgeview Drive) के 31300 ब्लॉक से गोलीबारी की सूचना मिली. शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर पहले से सड़क किनारे कार में बैठा सहसी के आने का इंतजार कर रहा था. जैसे ही सहसी अपनी गाड़ी में बैठे, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गईं.  जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सहसी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया. 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हुई इस घटना की जिम्मदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. लारेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ये जिम्मेदारी ली है. कहा दर्शन चिट्ठे (नशे) का बहुत मोटा कारोबार करता था.हमने पैसा मांगा तो हमें पैसा नहीं दिया... इस कारण हमने इस घटना को अंजाम दिया है. 

अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी

अबॉट्सफोर्ड पुलिस के सार्जेंट पॉल वॉकर ने बताया कि हत्या की जांच प्रारंभिक चरण में है.  मामले को अब इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम (IHIT) को सौंपा गया है. घटना के बाद आस-पास के तीन स्कूलों को एहतियातन कुछ समय के लिए लॉकडाउन किया गया, हालांकि किसी छात्र को नुकसान नहीं हुआ. अभी तक किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

पंजाब के लुधियाना जिले के रहने वाले थे दर्शन सिंह

दर्शन सिंह सहसी का मूल घर पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा क्षेत्र के राजगढ़ गांव में था. उन्होंने 1991 में कनाडा प्रवास किया था और शुरुआती दिनों में छोटे-मोटे काम किए. बाद में उन्होंने एक संघर्षरत कपड़ा रीसाइक्लिंग यूनिट में हिस्सेदारी खरीदी और उसे मेहनत व ईमानदारी से एक वैश्विक कंपनी में तब्दील कर दिया. 

40 से अधिक देशों में था कारोबार

कैनम इंटरनेशनल आज 40 से अधिक देशों में काम करती है और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इसे विशेष पहचान हासिल है। सहसी न केवल एक सफल उद्योगपति थे बल्कि सामुदायिक व परोपकारी गतिविधियों में भी बेहद सक्रिय थे. उनकी कंपनी में बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के कर्मचारी काम करते थे। भारत में भी उनका कारोबार विशेष रूप से गुजरात के कांडला पोर्ट से जुड़ा था.

