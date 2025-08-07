विज्ञापन
अजीत डोभाल से मिले राष्ट्रपति पुतिन, भारत-रूस संबंधों पर की बात

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. 

फाइल फोटो
  • भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की.
  • डोभाल ने रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ भी महत्वपूर्ण बातचीत की.
  • मुलाकात के दौरान डोभाल और पुतिन ने हाथ मिलाकर संवाद की शुरुआत की.
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. साझा किए गए एक वीडियो क्लिप में डोभाल बातचीत से पहले पुतिन से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे पहले, डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत की.

डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने तथा इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए बुधवार को यहां पहुंचे.

उनकी यात्रा ऐसे दिन शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया है. इसके बाद कर 50 फीसदी हो गया है.

Ajit Doval, President Vladimir Putin, Putin-Doval Meeting
