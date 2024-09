न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी का भव्य तरीके से किया गया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विलमिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद आज न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी आज लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिज़ीयम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे. न्यूयॉर्क के होटल लोटे पैलेस में भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया. प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रवासियों और यहां प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से मुलाकात भी की.

भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं... मुझे बहुत गर्व है कि मैं उन्हें देख पाऊंगा. यह बहुत ही अभिभूत करने वाला है..."

#WATCH | US | Mandar Kelkar, Marathi Vishwa Parishad says, "I have come to meet PM Modi and I am very excited to meet him..." https://t.co/iJG8qMDCo0 pic.twitter.com/SSx4GkqBMk

होटल में मौजूद मराठी विश्व परिषद के मंदार केलकर ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आया हूं और उनसे मिलकर बहुत उत्साहित हूं..."

बोस्टन से आई हैदराबाद की भारतीय प्रवासी सदस्य नौरीन सुल्ताना ने कहा "मैं यहां एक विशेष प्रस्तुति के लिए आई हूं. हम अपनी कला प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश कर रहे हैं. हमें खुशी है क्योंकि हम अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह चौथी पीढ़ी के कलाकार के तौर पर मेरा काम है..."

#WATCH | New York, US: A member of the Indian diaspora from Hyderabad, who has come from Boston, Naureen Sultana says, "I have come here for a special presentation. We are presenting our art to PM Modi. We are delighted because we are representing India in America, this is my… pic.twitter.com/180U01LARz