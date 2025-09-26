पीएम मोदी ने पुतिन से पूछा यूक्रेन को लेकर प्लान, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा भी उठाया ... NATO प्रमुख ने किया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर NATO के महासचिव मार्क रूट एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए टैरिफ का मॉस्को पर बड़ा असर पड़ रहा है. रूट ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर अपनी "रणनीति" समझाने को कह रहे हैं क्योंकि भारत पर टैरिफ़ का असर पड़ रहा है.न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान सीएनएन से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ़ का रूस पर बड़ा असर पड़ रहा है.

उन्होने दावा किया कि भारत पुतिन से फ़ोन पर बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी उनसे यूक्रेन पर अपनी रणनीति समझाने को कह रहे हैं क्योंकि भारत पर टैरिफ़ का असर पड़ रहा है. ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाया था और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया था.

आपको बता दें कि जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से विभिन्न देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन पर मास्को के घातक हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि नाटो देशों को चीन पर 50 से 100 प्रतिशत शुल्क लगाना चाहिए और रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए ताकि फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सके.

3 सितंबर को सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर "बड़े प्रतिबंध" लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सभी नाटो देश इस पर सहमत हों और ऐसा ही करना शुरू कर दें और मास्को से तेल खरीदना बंद कर दें. उन्होंने यह भी कहा कि नाटो की जीत की प्रतिबद्धता "100% से भी कम रही है, और कुछ देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है!"

उन्होंने कहा कि यह रूस के साथ आपकी बातचीत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को बहुत कमज़ोर करता है.ट्रंप ने कहा कि जब नाटो देश ऐसा करेंगे, तो वह "आगे बढ़ने" के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि चीन पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के टैरिफ भी "इस घातक, लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में बहुत मददगार" होंगे.चीन का रूस पर एक मज़बूत नियंत्रण और यहाँ तक कि पकड़ भी है, और ये शक्तिशाली टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे.