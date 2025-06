ये दोस्ती…. कनाडा में हुई मेलोनी से PM मोदी की मुलाकात, इटली-भारत के मजबूत रिश्ते पर कही यह बड़ी बात

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कानानास्किस में 51वें G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की. पीएम मोदी ने भारत और इटली के बीच बढ़ती दोस्ती के प्रति उत्साह जताते हुए कहा कि उनके द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहेंगे, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा.

मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया कि “इटली और भारत, एक महान मित्रता से जुड़े हुए हैं.” इस पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी, आपसे पूरी तरह सहमत हूं. इटली के साथ भारत की दोस्ती मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा!”

वीडियो में पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी का हाथ मिलाकर अभिवादन करते और शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ संक्षिप्त बातचीत करते हुए दिखे. पीएम मोदी और इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी के बीच की मुलाकात एक बार फिर सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है, उनकी बातचीत के साथ हैशटैग #Melodi ट्रेंड कर रहा है.

भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी उनकी केमिस्ट्री दिखी. उनकी मैत्रीपूर्ण बातचीत इटली और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक संबंध को दर्शाती है, जिसमें दोनों नेताओं ने स्थिरता, ऊर्जा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयासों के लिए उत्साह व्यक्त किया है.

Glimpses from PM Modi's meeting with Italian PM Giorgia Meloni, UK PM Keir Starmer and French President Macron at the G7 Summit in Canada.#PMModiAtG7 pic.twitter.com/j7uSHBd1NO