त्रिनिदाद और टोबैगो में  PM मोदी, प्रधानमंत्री कमला को बताया 'बिहार की बेटी'

त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. उन्‍होंने बिहार की विरासत की चर्चा करते हुए यहां की प्रधानमंत्री कमला को 'बिहार की बेटी' बताया. पीएम मोदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे. कमला जी स्वयं वहां जाकर आई हैं. भारत के लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं. यहां मौजूद अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं.'

उन्‍होंने कहा, 'बिहार की विरासत, भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है. लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, उच्च शिक्षा हो, बिहार ने अनेक विषयों में दुनिया को नई दिशा दिखाई है. मुझे विश्वास है 21वीं सदी में भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं नए अवसर निकलेंगे.'

भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं कुछ समय पहले ही इस खूबसूरत भूमि पर आया हूं, जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती रहती है. और मेरा पहला संवाद यहां के भारतीय समुदाय से हुआ. यह बिलकुल स्वाभाविक लगता है, क्योंकि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं... त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय की यात्रा साहस से भरी हआ.

Port of Spain, Trinidad and Tobago: Prime Minister Narendra Modi says, "...The people of India regard Prime Minister Kamla as a daughter of Bihar, as many of her ancestors trace their roots to that sacred land. The heritage of Bihar, along with that of India, is a matter of pride… pic.twitter.com/R7HQbNyEgG