मैं दोस्ती और सम्मान के साथ... PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर इटली की PM मेलोनी का 'सेल्फी' वाला खास मैसेज

- इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं
- "PM मोदी की ताकत, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है"- मेलोनी
- इजरायल केPM बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं
इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार, 17 सितंबर को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं. पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत की प्रगति के लेकर उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की. मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी के साथ सेल्फी फोटो डालते हुए इतालवी भाषा में लिखा, "भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं. उनकी ताकत, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है. मैं दोस्ती और सम्मान के साथ भारत को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा की कामना करती हूं."
Buon 75° compleanno al Primo Ministro indiano @narendramodi.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2025
La sua forza, la sua determinazione e la sua capacità di guidare milioni di persone sono fonte di ispirazione.
Con amicizia e stima gli auguro salute ed energia per continuare a guidare l'India verso un futuro luminoso… pic.twitter.com/OqXr1GFlc0
पीएम मेलोनी की शुभकामनाओं के साथ-साथ तमाम वर्ल्ड लीडर्स ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पहले विश करते दिखे. उन्होंने फोन कॉल के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. वहीं इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उन्हें अपना "अच्छा दोस्त नरेंद्र" कहा.
भूटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टोबगे ने अपने संदेश में कहा, "हमारे राष्ट्रीय सैनिक और महिलाएं, और भूटान के सभी लोग आपकी 75वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. इस खुशी के अवसर पर, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं."
न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दृष्टिकोण की सराहना की. X पर एक पोस्ट में, लक्सन ने लिखा, "पीएम मोदी जन्मदिन मुबारक हो."
