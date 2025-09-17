विज्ञापन
पीएम मोदी ने कहा कि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं, तो हमारा पैसा देश में ही रहता है. विदेश जाने से वह बचता है. वही पैसा देश के विकास के काम आता है. उस पैसे सड़कें बनती हैं. गांव के स्कूल बनते हैं. गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है.

PM मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर देश के लोगों से मांगा क्या गिफ्ट, जानिए
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार में अपने जन्मदिन पर स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का जोरदार आह्वान किया।
  • उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि जो भी खरीदें वह देश में बना हो और उसमें भारतीय पसीना हो।
  • PM ने व्यापारियों से कहा कि वे देश के लिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को समर्थन दें और स्वदेशी को बढ़ावा दें।
नई दिल्ली:

PM Modi Birthday Gift: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में अपने जन्मदिन के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह समय त्योहारों का समय है. इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है. अपने जीवन में उतारना है. 140 करोड़ देशवासियों से मेरी करबद्ध  प्रार्थना है कि आप जो भी खरीदें, वह देश में ही बना होना चाहिए. आप जो भी खरीदें, उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए. आप जो भी खरीदें, उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की होनी चाहिए.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि देश के लिए मेरी मदद करिए. देश के लिए मेरा साथ दीजिए. मुझे 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहना है. उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है. सभी छोटे-बड़े व्यापारी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप जो भी बेचें वह देश में ही बना होना चाहिए. महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था. अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है. 

उन्होंने कहा कि यह काम तब होगा, जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे. हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दीवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाला सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदें, तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या यह हमारे देश में बनी हुई है. 

जब हम स्वदेशी खरीदते हैं, तो हमारा पैसा देश में ही रहता है. विदेश जाने से वह बचता है. वही पैसा देश के विकास के काम आता है. उस पैसे सड़कें बनती हैं. गांव के स्कूल बनते हैं. गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है. आप तक पहुंचती है. मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत धन की जरूरत है. इन छोटी-छोटी चीजों से यह पूरा हो सकता है. 22 सितंबर से नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही हैं. हमें स्वदेशी ही चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है. हमें एक मंत्र याद रखना है. मैं चाहता हूं कि हर दुकान पर लिखा होना चाहिए गर्व से कहो यह स्वदेशी है.

