उड़ान भरते ही रडार से टूटा संपर्क... असम की पहाड़ियों में क्रैश हुआ वायुसेना का सुखोई-30 लड़ाकू विमान

असम में वायुसेना का एक लड़ाकू विमान गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. सुखोई-30 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग मिशन पर था. उसने जोरहाट हवाई अड्डे से उड़ान भरी जिसके बाद वह लापता हो गया. फिर उसके दुर्घटनाग्रसत होने की जानकारी सामने आई. पायलट का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तेज धमाके की आवाज सुनी और आग का गोला भी उठते हुए देखा. हादसे का शिकार हुए फाइटर जेट सुखोई-30 से जुड़ी हर एक बात डिटेल मे ंजानें.

Su-30MKI, जो एक ट्रेनिंग मिशन पर था, जोरहाट से लगभग 60 किमी दूर असम के कार्बी आंगलोंग इलाके में क्रैश हो गया। सर्च ऑपरेशन जारी है: इंडियन एयर फ़ोर्स https://t.co/eHRUVdJnGd — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 5, 2026