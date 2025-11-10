विज्ञापन
पाकिस्तान की मस्जिद में पुलिसकर्मी की हत्या! नमाज के लिए सजदे में था- बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतारा

Pakistan Terrorism: अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक जिले के गुल इमाम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मोहम्मद अकबर गांव में हेड कांस्टेबल शाह नवाज की गोली मारकर हत्या की गई है.

पाकिस्तान की मस्जिद में पुलिसकर्मी की हत्या! नमाज के लिए सजदे में था- बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतारा
  • पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मस्जिद के अंदर पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है
  • हत्या रविवार को मोहम्मद अकबर गांव में नमाज के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने की
  • मारा गया पुलि अधिकारी छुट्टी पर था और घर लौटा था. हमलावरों ने उन्हें नमाज के दौरान निशाना बनाया था
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक मस्जिद के अंदर ही एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस ने कहा कि अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को इस हत्याकांड को अंजाम दिया. अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक जिले के गुल इमाम पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मोहम्मद अकबर गांव में हेड कांस्टेबल शाह नवाज की गोली मारकर हत्या की गई है.

पुलिस के अनुसार, मारा गया अधिकारी छुट्टी पर था और घर लौटा था जब हमलावरों ने नमाज के दौरान उसे निशाना बनाया. हत्या के बाद पुलिस ने शव को जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचक्यू) टैंक में भेज दिया. 

आतंकियों के निशाने पर पुलिस और सरकारी कर्मचारी

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आतंकवादी संगठनों की निशाने पर हैं. घटना के तुरंत बाद, पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं, इलाके की घेराबंदी की और अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच और तलाशी अभियान शुरू किया.

अधिकारियों ने हमले की निंदा की है और इसे शांति को कमजोर करने और ड्यूटी के दौरान सेवा कर रहे लोगों को निशाना बनाने का कायरतापूर्ण प्रयास बताया है. 

गौरतलब है कि जिस पाकिस्तान ने अपनी नींव पड़ने के साथ ही आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का एक टूल बना रखा है, जिसने आतंक की फसल बोई और काटी है, आज वह खुद उसकी मार झेल रहा है. पूरा देश आतंकी हमलों से जूझ रहा है.

