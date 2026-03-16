विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Exclusive: 7 मई को मारे गए आतंकियों के नाम पर लश्कर की नई मुहिम, इस मकसद से रमजान में जुटाया जा रहा फंड

रमज़ान के दौरान लश्कर‑ए‑तैयबा ने ‘मुक़ाबला‑ए‑वफ़ा’ नाम से नई फंडिंग मुहिम शुरू की है. हाफिज सईद के ऐलान के तहत जिहाद के नाम पर धन जुटाने और महिला विंग अल‑मोमिनात को सक्रिय करने पर ज़ोर दिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
Exclusive: 7 मई को मारे गए आतंकियों के नाम पर लश्कर की नई मुहिम, इस मकसद से रमजान में जुटाया जा रहा फंड
  • लश्कर-ए-तैयबा ने रमजान के दौरान जिहाद के नाम पर फंड जुटाने के लिए "मुक़ाबला-ए-वफ़ा" अभियान शुरू किया है
  • यह अभियान 7 मई को मारे गए आतंकियों की याद में चलाया जा रहा है और धन संग्रह पर केंद्रित है
  • संगठन की महिला विंग "अल-मोमिनात" के लिए विशेष फंडिंग योजना इस मुहिम का अहम हिस्सा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रमजान के मौके पर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर‑ए‑तैयबा ने एक नई मुहिम की घोषणा की है. संगठन के आका हाफिज सईद ने इस अभियान को “मुक़ाबला‑ए‑वफ़ा” नाम दिया है, जिसका उद्देश्य जिहाद के नाम पर फंड जुटाना बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, इस अभियान के जरिए संगठन से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से धन जुटाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह मुहिम 7 मई को मारे गए आतंकियों की याद में चलाई जा रही है.

महिला विंग के लिए विशेष फंडिंग योजना

इस अभियान के तहत लश्कर‑ए‑तैयबा की महिला विंग “अल‑मोमिनात” के लिए विशेष रूप से फंड जुटाने की योजना बनाई गई है. हाफिज सईद के मुताबिक, “अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मुहिम का अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है, जिसे मुक़ाबला‑ए‑वफ़ा कहा गया है.” संगठन के संदेश में समर्थकों से अपील की गई है कि 26 और 27 रमज़ान को इस मुहिम के लिए पूरी ताकत लगाई जाए और इस अभियान का सवाब 7 मई को मारे गए आतंकियों को समर्पित किया जाए.

‘अल‑मोमिनात' नेटवर्क को सक्रिय करने की अपील

अभियान में खास तौर पर महिला नेटवर्क अल‑मोमिनात को सक्रिय करने की बात कही गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर आर्थिक मदद जुटाई जा सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lashkar-e-Taiba, Hafiz Saeed, Ramzan Funding Campaign, Muqabla-e-Wafa, Terror Funding, Jihad Funding Drive, Al-Mominate, Women Wing, Pakistan Terror Group
Get App for Better Experience
Install Now