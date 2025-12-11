पाकिस्तान में फिर होगा खेला! क्या बिलावल मिलाएंगे इमरान से हाथ, शहबाज की कुर्सी छीनने का प्लान तैयार

- पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ इमरान खान जेल से राजनीतिक प्लान बना रहे हैं?
- पीएमएल-एन के कई मंत्री पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं
- पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध का विरोध किया है
पाकिस्तान में आज से लगभग साढ़े तीन साल पहले जिस तरह इमरान खान की सरकार गिराई गई, क्या फिर से वही खेला शहबाज शरीफ सरकार के साथ होने वाला है. ऐसा लगता है कि जेल में बंद इमरान खान ने प्लान तैयार कर लिया है और शहबाज सरकार के नीचे से कुर्सी खींचने जा रहे हैं. दरअसल शहबाज शरीफ सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है.
एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर बैन लगाने की मांग की है. उनका दावा है कि PTI एक देश विरोधी और पाकिस्तानी सेना विरोधी पार्टी है. इनकी यह भी मांग है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की राज्य सरकार को गिराकर राज्यापाल शासन लगा दिया जाए. लेकिन सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो इससे सहमत नहीं हैं.
बिलावल की यह टिप्पणी उन समय आई है जब खबर चल रही है कि PTI ने बहुदलीय विपक्षी गठबंधन, तहरीक तहफ्फुज-ए-आयीन-पाकिस्तान (टीटीएपी) के माध्यम से बिलावल की पार्टी PPP के साथ संपर्क शुरू करने का फैसला किया है. जीयो की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक बातचीत के रास्ते तलाशने के लिए PPP को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी PML-N को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा.
