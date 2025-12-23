विज्ञापन
विशेष लिंक

सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

दिल्ली-एनसीआर में यमुना जल के प्रदूषण और सिंधु जल संधि को लेकर रविवार को गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा की गई.

Read Time: 2 mins
Share
सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
बता दें मोदी सरकार ने अगले पांच साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है.
  • गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण पर दो अहम बैठक हुई.
  • बैठक में सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद जल के अधिकतम उपयोग की रणनीति और प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा हुई.
  • जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में उपस्थित थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण पर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दो अहम बैठक हुई. जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में मौजूद थे. बैठक में सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद उसके जल के अधिकतम उपयोग की रणनीति पर चर्चा करना और प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा की गई.

साथ ही उन सर्वेक्षणों की प्रगति की समीक्षा भी हुई, जिन्हें दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाना है. ताकि पानी को मोड़ा जा सके. कोशिश यह है कि अतिरिक्त जल पाकिस्तान में न जाकर भारत में विभिन्न उपयोग में आ सके. रविवार की बैठक में दिल्ली-एनसीआर में यमुना जल के प्रदूषण पर भी चर्चा की गई. मोदी सरकार ने अगले पांच साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है.

बता दें इस साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपाय किए, जिनमें 1960 की सिंधु जल संधि को ‘‘स्थगित'' करना भी शामिल था. विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Home Minister Amit Shah, Indus Water Treaty, Yamuna Pollution
Get App for Better Experience
Install Now