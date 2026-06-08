VIDEO: ड्रेसिंग रूम में दवा लेते नजर आए गौतम गंभीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह ड्रेसिंग रूम में होम्योपैथिक (Homeopathic Medicine) की कोई दवा लेते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वह किसी छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी से उसके ढक्कन में दवा निकाल रहे हैं. जिसके कुछ देर बाद ही उन्होंने उसे मुंह में डाल लिया. इस वीडियो को देख लोग लगातार यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या गंभीर को कोई बीमारी है? फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है. मौजूदा समय में वह टीम के साथ न्यू चंढीगढ़ में मौजूद हैं. जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है.
9 जुलाई 2024 को भारतीय टीम के हेड कोच बने थे गौतम गंभीर
राहुल द्रविड़ के कोच पद छोड़ने के बाद 9 जुलाई साल 2024 को गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया था. उसके बाद से वह लगातार इस पद पर बने हुए हैं. उनकी देखरेख में ब्लू टीम ने अब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025, और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रमुख खिताब अपने नाम किया है.
🚨DRUG DEALER GAUTAM GAMBHIR 🚨— ; (@ReignofDhoni) June 6, 2026
Gautam Gambhir was seen taking drugs while on-going India vs Afghanistan test match 👀 pic.twitter.com/9gJOYoy7jg
भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए गंभीर का प्रदर्शन रहा है लाजवाब
बतौर कोच ही नहीं भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए भी गंभीर का प्रदर्शन लाजवाब रहा. उन्होंने देश के लिए 2003 से 2016 के बीच कुल 242 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 283 पारियों में 38.95 की औसत से 10324 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से कुल 20 शतक और 63 अर्धशतक देखने को मिले. 206 रनों की खेली गई दोहरी शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च दोहरी शतकीय पारी रही.
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