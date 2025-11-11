- इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत और 27 लोग घायल हुए हैं.
- रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस घटना को पूरे पाकिस्तान के लिए युद्ध की चेतावनी बताया है.
- ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ वार्ता के सकारात्मक परिणाम की कोई उम्मीद नहीं है.
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार को एक ब्लास्ट हुआ है. इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हैं. इस ब्लास्ट के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब 'युद्ध की स्थिति' में है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद अफगानिस्तान के साथ वार्ता के किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करना बेकार है. इस्लामाबाद में हुआ ब्लास्ट एक सुसाइड अटैक था.
हमले को बताया चेतावनी
ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 'हम युद्ध की स्थिति में हैं. जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बलूचिस्तान के इलाकों में यह युद्ध लड़ रही है, उसे इस्लामाबाद जिला अदालतों पर आज हुए आत्मघाती हमले को एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए: यह पूरे पाकिस्तान के लिए एक युद्ध है जिसमें पाकिस्तानी सेना रोजाना बलिदान दे रही है और लोगों को सुरक्षित महसूस करा रही है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'इस माहौल में, काबुल के शासकों के साथ सफल वार्ता की कोई बड़ी उम्मीद रखना बेमानी होगा.' ख्वाजा आसिफ ने दोहराया है कि काबुल पाकिस्तान में जारी आतंकी वारदातों पर रोक लगा सकता है, 'लेकिन इस युद्ध को इस्लामाबाद तक लाना काबुल का एक संदेश है, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान पूरी ताकत रखता है.'
तालिबान के साथ वार्ता फेल
इस्लामाबाद में जिला अदालत के बाहर ब्लास्ट उस समय हुआ जब देश की राजधानी में कई इंटरनेशनल इवेंट्स का आयोजन हो रहा है. इसमें इंटर-पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस और 6वां मार्गल्ला डायलॉग शामिल है. वहीं रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन भी हो रहा है. यह घटना तब हुई है जब हाल ही में अफगानिस्तान तालिबान सरकार के साथ वार्ता विफल हो चुकी है.
ब्लास्ट से पहले क्या हुआ
गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अदालत के बाहर बताया मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 12:39 बजे एक 'आत्मघाती विस्फोट' हुआ था. उन्होंने बताया कि 12 लोग मारे गए और 27 घायल हुए हैं. उन्होंने आगे बताया कि घायलों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संबंधित अस्पतालों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हैं. नकवी ने बताया कि हमलावर ब्लास्ट से पहले करीब 12 मिनट तक अदालत के बाहर खड़ा रहा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं