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पाकिस्तान में बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 40 यात्रियों की मौत, बलूचिस्तान-खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर की घटना

पाकिस्तान में एक यात्री बस खाई में गिर गई. इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई है. हादसे की सूचना मिलने के बाद राहत-बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है. घटना बलूचिस्तान-खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के पास की है.

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पाकिस्तान में बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 40 यात्रियों की मौत, बलूचिस्तान-खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर की घटना
पाकिस्तान में बड़ा बस हादसा.
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक बस गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई है. बलूचिस्तान-खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ है. हादसे के बारे में अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को बलूचिस्तान के शेरानी जिले के धनसार इलाके से चली यह बस खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान की ओर जा रही थी. इसी बीच यह बस खाई में गिर गई. इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए.

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के मीडिया और राजनीतिक मामलों के सलाहकार शाहिद रिंद के एक बयान में कहा गया, "शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में 40 लोगों की मौत हुई है और आठ अन्य घायल हुए हैं."

पाकिस्तान में गहरी खाई में गिरी बस.

पाकिस्तान में गहरी खाई में गिरी बस.

दो जिलों की पुलिस चला रही राहत-बचाव कार्य

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती के आदेश पर घटना के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिए गए. बयान में कहा गया, "दोनों प्रांतों का जिला प्रशासन, बचाव दल और अन्य संबंधित विभाग प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं." साथ ही यह भी कहा गया कि घटना की जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके.

रास्ते में दूसरी बस के भी कई यात्री इसी बस में हुए थे सवार

इससे पहले, शेरानी के डिप्टी कमिश्नर (DC) वली खान काकर ने को घटना की जगह और अन्य विवरणों की पुष्टि करते हुए बताया कि बस 36 यात्रियों के साथ क्वेटा से निकली थी, लेकिन रास्ते में खराब हुई एक दूसरी बस से कुछ और लोग भी इसमें सवार हो गए. वहीं दूसरी ओर, KP रेस्क्यू 1122 के एक बयान में कहा गया है कि जब बस खाई में गिरी, तो उसमें 48 यात्री सवार थे. इसमें यह भी बताया गया कि दुर्घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद झोब इमरजेंसी सर्विस और रेस्क्यू 1122 की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं.

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