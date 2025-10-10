विज्ञापन
पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले किए, निशाने पर थे TTP चीफ नूर वली महसूद; जानें क्या कुछ हुआ

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद की कार और गेस्टहाउस को निशाना बनाया. वहीं महसूद ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह सुरक्षित हैं.

पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमले किए, निशाने पर थे TTP चीफ नूर वली महसूद; जानें क्या कुछ हुआ
  • अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने टीटीपी ठिकानों पर हवाई हमले किए
  • पाकिस्तान ने टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद की कार और गेस्टहाउस को निशाना बनाया था
  • नूर वली महसूद ने दावा किया कि वह सुरक्षित हैं और यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का दुष्प्रचार है
काबुल:

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में देर रात विस्फोट की खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी उस समय विस्फोटों की आवाज से दहल उठी जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद की कार और गेस्टहाउस को निशाना बनाया. वहीं महसूद ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह सुरक्षित हैं और जो कुछ भी खबरों में चल रहा है वो  पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसियों द्वारा किया गया दुष्प्रचार है.

अभी तक क्या कुछ अपडेट

काबुल विस्फोटों पर एनडीटीवी से तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि दो विस्फोटों की आवाज सुनी गई लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. गौर करने वाली बात ये है कि ये हमला ऐसे समय में हुआ है, जब तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री भारत में हैं. जो कि भारत और अफगानिस्तान के लिए एक संदेश है. शुरुआत में समाचार एजेंसी Dawn के अनुसार, यह धमाका अब्दुल हक स्क्वायर के पास हुआ, जहां एक लैंड क्रूज़र वाहन को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है. स्थानीय मीडिया Tolo News ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि घटना के बाद अब्दुल हक चौराहे को बंद कर दिया गया, जिससे इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया.

तालिबान का बयान

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "काबुल शहर में धमाके की आवाज़ सुनी गई है. लेकिन किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सब ठीक है. घटना की जांच चल रही है और अब तक किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं है." आपको बता दें कि  अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत के दौरे पर हैं. उनका यह दौरा 9 से 16 अक्टूबर तक चलेगा और यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की ओर से पहली उच्च स्तरीय राजनयिक मुलाकात है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने मुत्ताकी के आगमन की पुष्टि करते हुए कहा कि हम उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद करते हैं.

Pakistan Airstrikes In Afghanistan
