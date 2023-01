PagerDuty की CEO ने छंटनी के मेल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का किया जिक्र तो लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

छंटनी वाले ई-मेल की भाषा को लेकर Pagerduty की CEO लोगों के निशाने पर हैं

अमेरिका स्थित IT कंपनी Pagerduty की मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेनिफर तेजादा को कर्मचारियों की 7 फीसदी छंटनी की घोषणा वाले ई-मेल में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कोट करने पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. CBS न्‍यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कई लोगों ने उनके छंटनी वाले ई-मेल को कर्मचारियों की आवाज को अनसुना करने वाला करार दिया है . 1700 शब्‍दों के एक ईमेल में तेजादा ने कुछ अधिकारियों के प्रमोशन और खर्चों में कमी जैसे कुछ अन्‍य बदलावों का भी ऐलान किया. सीईओ जेनिफर ने ऐलान के अंत में कहा कि इस अवसर ने उन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक उद्धरण की याद दिला दी कि "ए‍क (नेता का) अंतिम पैमाना वह नहीं है जहां (वे) आराम और सुविधा के क्षणों में खड़े होते हैं, बल्कि वह है जहां ( वे) चुनौती और विवाद के समय खड़े रहते हैं. (The ultimate measure of a (leader) is not where (they) stand in the moments of comfort and convenience, but where (they) stand in times of challenge and controversy)"