Omicron की लहर हुई हल्की लेकिन BA.2 से सावधान रहने की ज़रूरत : WHO

WHO ने Omicron के नए स्वरूप BA.2 वेरिएंट से बचाव की चेतावनी दी है

कोरोना (Corona) महामारी की तीसरी लहर के लिए ज़िम्मेदार ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron variant) अब दुनिया भर में हल्का पड़ता जा रहा है. कई देशो अब कोरोना संक्रमण रोकने पर सख्त प्रतिबंध हटा रहे हैं. लेकिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अधिकारी ने ओमिक्रॉन के बदले स्वरूपों BA.1,BA.2 पर चिंता जताई है. WHO की तरफ से ट्विटर पर जारी एक वीडियो में कहा गया, "ओमिक्रॉन वायरस (Omicron Virus) बदल रहा है और अपने कई उप स्वरूप (Sub-Lineages) बना रहा है. हम इन्हें ट्रैक कर रहे हैं. अब हमारे सामने BA.1, BA.1.1, BA.2 and BA.3. हैं. यह बेहद अविश्वस्नीय है कि कैसे ओमिक्रॉन के ताजा वेरिएंट की चिंता दुनिया में डेल्टा से अधिक हो रही है." WHO में कोविड19 टेक्निकल लीड मारिया वान केरखोव (Maria Van Kerkhove)ने गुरुवार को एक ब्रीफिंग में यह जानकारी दी.