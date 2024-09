VIDEO: अंतरिक्ष यात्रियों के बिना बोइंग के 'स्टारलाइन' की घर वापसी, देखिए कैसे हुई लैंडिंग

बोइंग का 'स्टारलाइनर' स्पेसशिप (Boing Starliner Spaceship) बिना अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर वापस लौट आया है. यह स्पेसशिप न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सफल लैंडिंग की. स्टारलाइनर को बर्न के बाद धरती पर उतरने में करीब 44 मिनट लगे. इसकी लैंडिंग के समय वायुमंडल में हीटशील्ड एक्टिव हो गया.इसके बाद दो पैराशूट के जरिए इसकी सफल लैंडिंग करवाई गई. जब स्पेसशिव धरती पर वापसी कर रहा था, उस दौरान ग्राउंड टीमों को ध्वनि तरंगों की आवाज़ भी सुनाई दी. उस दौरान वायुमंडल का तापमान3,000 डिग्री फ़ारेनहाइट (1,650 डिग्री सेल्सियस) रहा.

तकनीकी खामी की वजह से पैदा हुए खतरे को देखते हुए स्टारलाइनर नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (NASA astronaut Sunita Williams) और बुच विल्मोर के बिना ही वापस लौट आया. दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर (Boeing Starliner) से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी.

बिना अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेसशिप का वापस लौटना बोइंग के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा है. गमड्रॉप के आकार का कैप्सूल करीब 04-01 GMT (सुबह 9:30 बजे) न्यू मैक्सिको में व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर पर उतरा. इसकी स्पीड पैराशूट जितनी धीमी थी और इसे एयरबैग से कुशन किया गया था.

The #Starliner spacecraft is back on Earth.



At 12:01am ET Sept. 7, @BoeingSpace's uncrewed Starliner spacecraft landed in White Sands Space Harbor, New Mexico. pic.twitter.com/vTYvgPONVc