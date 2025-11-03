ट्रंप पर भारी ममदानी! क्या न्यूयॉर्क को मिलेगा पहला मुस्लिम मेयर? जानिए किनके बीच मुकाबला

दिल्ली से लगभग 12000 किमी दूर अमेरिकी के न्यूयॉर्क में मंगलवार, 4 नवंबर को होने जा रहे मेयर चुनाव पर नजर पूरी दुनिया के साथ भारत की भी है. सबकी जुबान पर बस यही सवाल है कि क्या चुनाव जीतने की रेस में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के जोहरान ममदानी एक इतिहास बनाने जा रहे हैं या फिर जो हवा बनी है वो सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा भर है. ममदानी की मां फेमस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर जिन्हें आप 'मॉनसून वेडिंग' और 'द नेमसेक' जैसी फिल्मों के लिए जानते होंगे. इस चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है- मुकाबला एक युवा वामपंथी नेता, घोटाले से दागदार एक पूर्व गवर्नर और एक रिपब्लिकन नेता के बीच है जो यहां के लोगों के लिए बाहरी हैं.

अमेरिका के इस सबसे बड़ी आबादी वाले शहर के इन तीनों ही उम्मीदवारों के बारे में हम प्वाइंटर्स में आपको बताते हैं.

1. जोहरान ममदानी: रेस में सबसे आगे

जोहरान ममदानी इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने जून में पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में चौंकाने वाली जीत हासिल की थी. उससे पहले 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को खुद न्यॉर्यक की जनता बमुश्किल जानती थी, लेकिन आज वो मेयर बनने के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार बन गए हैं.

ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था. ममदानी भारतीय अमेरिकी फिल्म मेकर मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के मार्क्सवादी विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं. वह 7 साल की उम्र से अमेरिका में रह रहे हैं, 2018 में अमेरिका की नागरिकता उन्हें मिल गई.

चुनाव जीतने पर वह न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर होंगे. ममदानी की न्यूयॉर्क के युवा और आप्रवासी मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ है. उन्होंने लगभग 85 लाख निवासियों वाले इस शहर में रहने की बढ़ती लागत को ही अपने चुनावी कैंपेना का मुख्य मुद्दा बनाया है. उन्होंने रेंट पर कंट्रोल लगवाने, बस और डे केयर की सुविधा फ्री में देने और सरकारी किराना दुकानों का वादा किया है.

ट्रंप ने ममदानी को लिटिल कम्यूनिस्ट तक कहा था.

2- एंड्रयू कुओमो: दागदार क्षवि वाले पूर्व गवर्नर

न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो भी मैदान में हैं लेकिन उनकी क्षवि दागदार है. यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण 2021 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था.

67 साल के डेमोक्रेट नेता कुओमो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे है. डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में ममदानी के हाथों इन्हें हार मिली थी.

कुओमो ने न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के लिए 5,000 नए पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने के वादे के साथ चुनावी कैंपेन में सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है.

3- कर्टिस स्लिवा: बाहरी व्यक्ति का ठप्पा

71 साल के कर्टिस स्लिवा इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं और उनके मेयर बनने की संभावना लगभग जीरो बताई जा रही है. हालांकि लेकिन उनके छोटे लेकिन महत्वपूर्ण वोट बैंक को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि वह चुनाव के नतीजे को ममदानी या कुओमो, किसी एक के पक्ष में मोड़ सकते हैं.

रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद, स्लिवा ने ट्रंप की हां में हां मिलाने से इनकार किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति की इमिग्रेशन पॉलिसी के कुछ हिस्सों का विरोध किया है. इस वर्ष उनका कैंपेन जीवनयापन की लागत, नौकरशाही को खत्म करने, सार्वजनिक स्थानों पर अधिक सुरक्षा के साथ-साथ बेघरों और यहां तक ​​कि पशु कल्याण के लिए समर्थन पर केंद्रित है.

बताया जाता है कि स्लिवा अपने घर 16 बिल्लियों को रखते हैं.

यह भी पढ़ें: जोहरान ममदानी की कहानी जानिए