नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों का जोश देख जब पुलिस ने खुद दे दिया था रास्ता, वीडियो आया सामने

नेपाल में सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जारी है. सोमवार को शुरू हुए इस प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किए गए तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए. यही वजह थी कि सड़कों पर उतरे कई युवा नेपाल की संसद तक पहुंच गए. काठमांडू की सड़कों पर युवाओं के प्रदर्शन और उनसे जूझते पुलिसकर्मियों का एक वीडियो भी अब सामने आया है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और पुलिस की बैरीकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं.

देखते ही उग्र हो गए प्रदर्शनकारी

इस वीडियो में दिख रहा है कि शुरू-शुरू में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा प्रदर्शन के दौरान उग्र नहीं है. लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ और बढ़ती है तो वो पुलिस की बैरीकेडिंग को तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं. इसी बीच कई प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर लगाए गए बैरीकेड को हटाने की कोशिश भी करते हैं. लेकिन पुलिस उन्हें ऐसा करने से रोक देती है.

बैरीकेड को अपने साथ खींचकर ले गए प्रदर्शनकारी

सड़क पर युवाओं और पुलिस के बीच जारी इस संघर्ष के बीच कुछ प्रदर्शनकारी युवाओं ने कुछ बैरीकेड को खींचकर नीचे गिरा दिया. इसके बाद वो गिरे हुए बैरीकेड को खींचते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच लेकर चले गए. इसी दौरान दूसरे युवा पुलिस बैरीकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते दिखे. युवाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए और पुलिस बल को मौके पर भेजा गया.

ताश के पत्तों की ढह गई बैरीकेड की दीवार

युवाओं और पुलिस के बीच सड़क पर चल रही धक्की मुक्की का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला. प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोकने के लिए सड़क पर लगाए गए बैरीकेड्स को गिरा दिया, पुलिसकर्मियों ने भी बाद में उन्हें नहीं रोका. ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुलिसकर्मी ने ये मान लिया था कि ये लोग अब रुकने वाले नहीं है. बैरीकेड के हटते ही तमाम युवा उसके ऊपर से होकर आगे की तरफ बढ़ गए. हालांकि, पुलिस ने आगे भी रोकने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाए.