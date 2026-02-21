AI समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का नेपाल के Gen Z आंदोलन से लिंक, दिल्ली पुलिस का खुलासा

राजधानी में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के नेताओं के कमीज उतारकर प्रदर्शन पर राजनीतिक बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने शनिवार को दावा किया कि भारत मंडपम में किया गया प्रदर्शन नेपाल के हिंसक Gen Z आंदोलन से प्रेरित था. अब पुलिस इस प्रदर्शन के पीछे फंडिंग का सुराग खोजने में भी जुट गई है.

नेपाल में पिछले साल हुआ था Gen Z प्रोटेस्ट

बता दें कि नेपाल में पिछले साल Gen Z ने विद्रोह कर दिया था. युवाओं के इस आंदोलन के दौरान काफी हिंसा हुई थी और केपी शर्मा ओली सरकार को बेदखल कर दिया गया था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि नेपाल के इसी प्रदर्शन से प्रेरित होकर एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया था.

वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही पुलिस

पुलिस अधिकारी इस प्रदर्शन के पीछे के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रहे हैं. इस दौरान पता लगाया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान लहराई गई टी-शर्टों की छपाई के लिए किसने पैसा दिया था. टी-शर्टों पर 'भारत-अमेरिका व्यापार समझौता' और 'एप्स्टीन फाइल्स' से जुड़े नारे लिखे हुए थे. पुलिस ने बताया कि टीम उन स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं, जहां टी-शर्ट प्रिंट की गई थीं. इनका इंतजाम करने वाले लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही कर रही है.

प्रोटेस्ट में शामिल कई और नाम सामने आए

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब से भी पूछताछ कर रही है. शनिवार को उनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ और नाम सामने आए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. संदिग्धों की पहचान के लिए घटनास्थल के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप की जांच की जा रही है.

चारों आरोपी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में

इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के गिरफ्तार चारों कार्यकर्ताओं के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में आपराधिक साजिश, गैरकानूनी सभा, लोक सेवकों पर हमला, कर्तव्य में बाधा डालना और सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

QR कोड पास से की थी वेन्यू में एंट्री

पुलिस का कहना है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने समिट में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था और क्यूआर कोड आधारित एंट्री पास हासिल करने के बाद वेन्यू में प्रवेश किया था. उसके बाद अंदर जाकर नारे लगाए, नारे लिखी टी-शर्ट के ऊपर पहनी कमीजें उतार दीं और हंगामा किया. पुलिस का कहना है कि धक्का-मुक्की के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं.

