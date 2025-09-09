विज्ञापन
नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने संसद को आग के हवाले किया, काठमांडू एयरपोर्ट बंद

काठमांडू में युवाओं का प्रदर्शन बेहद हिंसक रूप ले चुका है. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच काठमांडू में झड़प होने की भी खबर है.

नेपाल में पीएम आवास को भी किया गया आग के हवाले
  • काठमांडू में युवाओं के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और उन्होंने नेपाल की संसद समेत कई जगह आगजनी की
  • प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति आवास और पूर्व प्रधानमंत्री के आवास को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की
  • मंत्रिपरिषद की इमारत पर नौ हेलीकॉप्टर उतारे गए, संभवतः मंत्री काठमांडू से बाहर निकलने की तैयारी में हैं
काठमांडू:

नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन बेहद हिंसक रूप लेता दिख रहा है. काठमांडू में सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने मंगलवार को नेपाल के संसद समेत कई जगहों पर आगजनी की. प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली, राष्ट्रपति आवास और पूर्व पीएम के आवास को भी निशाना किया. यहां इन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने के बाद इन्हें आग के हवाले कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी बिल्डिंगों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है. 

मंत्रिपरिषद की इमारत पर उतारे गए हेलीकॉप्टर

काठमांडू की सड़कों पर बवाल को बढ़ता देख मंत्रिपरिषद की इमारत पर मंगलवार को एक-एक करके कुल 9 हेलीकॉप्टर उतारे गए. ऐसा माना जा रहा है कि ओली सरकार के मंत्री इन्हीं हेलीकॉप्टर की मदद से काठमांडू से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं. 

बीरगंज में भी प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी

आपको बता दें कि काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित भीड़ बीरगंज में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की है. काठमांडू की सड़कों पर अब भीड़ का कब्जा हो गया है. सुरक्षाकर्मी अब प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया है. जबकि मंत्रिपरिषद इमारत में भी भीड़ का कब्जा हो गया है. यहां भी भीड़ तोड़फोड़ और आगजनी कर रही है. 
 

