वह कॉलेज से आया था, उसके सिर पर गोली मारी... काठमांडू में गुस्से से फट पड़ी नेपाली युवती

- नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में युवा खासकर जेन-जी युवा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं.
- विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवती ने एनडीटीवी से कहा कि कॉलेज से आए एक युवक को गोली मार दी गई.
- उसने बताया कि पुलिस निहत्थों पर गोली चला रही है. एक लड़का पूरी ड्रेस में था. उसके सिर में गोली मारी गई.
नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़की जेन Z के प्रदर्शन की चिंगारी अब ज्वाला बनती जा रही है. प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के मंत्री सीधे निशाने पर हैं. गुस्सा सत्ता पक्ष को लेकर ही नहीं है, बलिक विपक्षी नेताओं पर भी यह फूट रहा है. नेपाल के सभी नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की खबरे हैं. सड़कों पर मौजूद युवा गुस्से में हैं.
सोशल मीडिया बैन एक वजह बना, लेकिन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवा देश में करप्शन की खुलकर बात कर रहे हैं. युवाओं के इस प्रदर्शन को सुलगाने का काम नेपाल के सुरक्षाबलों के प्रदर्शन कर रहे युवकों पर फायरिंग ने किया है.
'कॉलेज से आए छात्र को मारी गोली'
नेपाल के झंडे के साथ काठमांडू की सड़कों पर उतरी एक युवती ने NDTV से बात की तो वह सरकार के खिलाफ फट गई. उसने बताया कि निहत्थे मासूम बच्चों को गोली मारी गई है. उसने बताया कि कॉलेज से आए छात्रों पर गोली चलाई गई.
उसने बताया, 'हम यहां किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं. हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं. हम यहां अपने अधिकार मांगने के लिए आए थे. आपके अधिकार की बात कोई नहीं करेगा. इसके लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा. लेकिन नेपाल सरकार भ्रष्ट है.'
उसने आगे कहा, 'उन्होंने हमारे बच्चों को मार दिया. वे ड्रेस में थे. सीधे कॉलेज से आए थे. उन्होंने उन पर गोलियां चलाईं. एक बच्चे को मारा गया. वह पूरी ड्रेस में था. उसके सिर में गोली मारी गई. वह हर किसी को मारने के लिए तैयार खड़े थे.'
