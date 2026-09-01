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जहां कभी गांव थे वहां अब सिर्फ मलबा, नेपाल बाढ़ की 15 एरियल तस्वीरों में देखिए महाविनाश का मंजर

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के छह दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी हैं. हेलीकॉप्टर से ली गई एरियल तस्वीरों में तबाही का मंजर देखा जा सकता है.

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नेपाल बाढ़ की तबाही का मंजर, ये तस्वीरें देखिए
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Nepal Flood Images: नेपाल में आई भयंकर बाढ़ को 6 दिन बीत गए हैं. अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 4 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं. पानी और मलबे का सैलाब कुछ ही देर में अपने साथ सबकुछ बहा ले गया. गांव, शहर, बाजार, पुल और अन्य तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया. नेपाल के जिन इलाकों में बाढ़ आई वहां अभी भी भयावह मंजर है. NDTV के पास बाढ़ के बाद की एरियल तस्वीरें हैं. हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है.

नेपाल बाढ़ की 15 तस्वीरें यहां देखिए

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