नेपाल के कृषि मंत्री ने भी पद छोड़ा, अड़े आंदोलनकारी, संकट में ओली सरकार

नेपाल में सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच ओली सरकार के कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रामनाथ अधिकारी के इस्तीफे से पहले सोमवार को नेपाल के गृहमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. ऐसे में ओली सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति हर बीतते घंटे के साथ और खराब होती जा रही है. अभी तक जो सूचनाएं आई हैं उसके अनुसार काठमांडू की सड़कों पर GEN-Z (युवा प्रदर्शनकारी) का प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की है. प्रदर्शनकारियों ने सूचना मंत्री के घर पर भी तोड़फोड़ की है.

ये सरकार नहीं, ये आतंकी हैं...

सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि इस सरकार ने छात्रों और युवाओं पर गोली चलवाई है. ये सरकार हमारे लिए सरकार की तरह नहीं बल्कि आतंकी की तरह काम कर रही है. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए. हम सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए सड़कों पर उतरें हैं. हम अपना हक लेकर ही मांनेंगे.

सेना ने किया फ्लैग मार्च

काठमांडू की सड़कों पर मंगलवार सुबह से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. खास तर पर संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है. सरकार को आशंका है कि आज भी युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सकते हैं. ऐसे में सोमवार की तरह सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.