"छिपकली जैसी हो गई गर्दन"...कॉस्मेटिक सर्जरी 'बिगड़ने के बाद' बाहर जाने से कतराती है ये महिला

इस इलाज के दौरान एक हाई-फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करेंट उसकी त्वचा में भेजा गया ताकि टिशु रीजनरेशन को बढ़ावा दिया जा सके. इसे लेजर, इंजेक्शन और सर्जरी के विकल्प के तौर पर बताया जाता है.

वहीं मैट्रो ने 59 साल की जेन के हवाले से कहा कि वो "अब बाहर नहीं जा सकतीं", और वो अब अपने लिए न्याय चाहती हैं कि जो उनके साथ हुआ.

मैट्रो से उन्होंने कहा, "मैं बिना स्कॉर्फ के बाहर नहीं जाती. सही बात तो यह है कि मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं इससे बेहतर यह रहेगा कि बारिश में बाहर जाऊं जब एक हुड पहना हो, ताकि मुझे कोई देखे ना."

साथ ही उन्होंने कहा, " मैं यह नहीं कह रहा कि सभी ब्यूटीशियन ऐसे होते हैं क्योंकि वो सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन ऐसे बहुत हैं जो गलत हैं. केवल प्रोफेशनल लोगों तक ही रहें."

जेन बोमन ने कहा कि उन्होंने एक डाइट के बाद वजन घटाया था और फिर त्वचा कसने वाला प्रोसीजर देखना शुरू किया. उन्होंने मैट्रो से कहा, " मैंने हाल ही में कम हुए वजन पर बेहद गौरव महसूस कर रही हूं लेकिन मेरी खाल कई जगह से लटक गई है, जिसमें मुझे अपनी डबल चिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी."

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने उन फोरम पर संदेश डाला जो बोटोक्स क्लिनिक की सर्विस देते थे. एक ब्यूटी थेरपिस्ट ने कहा कि वो फाइब्रोब्लास्ट दे सकती है. जेन बोमन ने ब्यूटीशियन के पेज पर अच्छे रिव्यू देखने के बाद ही उससे सर्विस लेने पर विचार किया था लेकिन अब वो अपने चयन पर दुखी हैं.



(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)