"मेरे पिता की हत्या कर दी गई": बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के बीच चिल्लाने लगे प्रदर्शनकारी

हमास हमले के पीड़ितों के रिश्तेदार पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के स्मरणोत्सव के दौरान रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान चीखने लगे. उन्होंने भाषण के बीच में हंगामा किया. यरूशलम में समारोह के दौरान भाषण देते हुए नेतन्याहू डायस पर स्थिर खड़े रहे, जबकि भीड़ में मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. इससे एक मिनट से अधिक समय तक भाषण रुका रहा. प्रदर्शनकारियों में से एक ने बार-बार चिल्लाते हुए कहा, "मेरे पिता की हत्या कर दी गई."

नेतन्याहू के प्रशासन पर सार्वजनिक और कूटनीतिक दबाव रहा है कि वे गाजा में अभी भी बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता करने के लिए और अधिक प्रयास करें.

#Netanyahu | "Be ashamed of yourself"... Hurtful words from the families of Israeli prisoners of the resistance attack Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during his speech on the anniversary of Operation Al-Aqsa Flood. pic.twitter.com/uASeLsk1co