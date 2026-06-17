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'ईरान के साथ MOU फाइनल नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो हम फिर करेंगे अटैक...,' G7 की बैठक में बोले डोनाल्ड ट्रंप

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'ईरान के साथ MOU फाइनल नहीं, अगर पसंद नहीं आया तो हम फिर करेंगे अटैक...,' G7 की बैठक में बोले डोनाल्ड ट्रंप

मिडिल ईस्ट में कई महीनों से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति की बात सामने आई. दोनों देशों की ओर से संकेत दिए गए कि समझौते पर सहमति बन रही है. समझौते की सुगबुगाहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया. फ्रांस में चल रहे जी7 समिट के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के साथ अभी MoU फाइनल नहीं है. ट्रंप ने ईरान पर फिर से हमले की भी धमकी डे डाली.

फिर से हमले की दी धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल जी7 समिट में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे हैं. समिट के दौरान उन्होंने ईरान के साथ समझौते पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि हमने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया है. ईरान के साथ MOU अभी फाइनल नहीं है. ट्रंप यहां तक नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो हम फिर से हमला करेंगे.

'एक-दो दिन में खुल जाएगा होर्मुज'

ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल्स में बात होगी. मार्केट ईरान डील से बहुत खुश है. उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अगले एक-दो दिनों में खुल जाएगा. तेल की कीमतें कम हो रही हैं. होर्मुज पहले से ही आंशिक रूप से खुला हुआ है, यह जल्द पूरी तरह खुल जाएगा. तेल की कम कीमतों का लोगों की खरीदने की क्षमता पर अच्छा असर पड़ेगा. तेल की कीमतें युद्ध से पहले के स्तर से भी नीचे जा सकती हैं.

लेखक के बारे में
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अनुभव शाक्य
Chief sub editor
NDTV इंडिया में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. पिछले करीब 5 वर्षों से मेनस्ट्रीम की पत्रकारिता में सक्रिय हैं. इस दौरान ज़ी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और ह... और पढ़ें
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