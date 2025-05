बंदर भी करते हैं किडनैपिंग! बोर हुए तो 15 महीने में दूसरी प्रजाति के 11 बच्चे चुराए- वीडियो में यह दिखा...

Monkeys kidnap babies of another species: आप बोर होते हैं तो क्या करते हैं? हो सकता है आप मूवी देखने लगते हों, गाना गुनगुनाने लगते हों या फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रोल करने लगते हों. लेकिन कैपुचिन्स बंदर ऐसा नहीं कर रहे हैं. इस प्रजाति के ऊबे हुए युवा नर बंदर के बीच एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है- वे दूसरी प्रजाति, हाउलर बंदरों के छोटे बच्चों को किडनैंप कर ले रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली बार जानवरों को बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी अन्य प्रजाति के छोटे बच्चों को चुराते हुए वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है.

पीएचडी स्टूडेंट जो गोल्ड्सबोरो ने पहली बार साल 2022 में पनामा के तट से दूर एक द्वीप जिकारन पर मोशन-ट्रिगर कैमरों में कैद हुए फुटेज को खंगालते समय कुछ गलत या कहें कि अलग देखा.

और अधिक फुटेज को ध्यान से के बाद, उन्होंने ‘जोकर' को चार अलग-अलग हाउलर बंदर के बच्चों को ले जाते हुए देखा. करंट बायोलॉजी जर्नल में एक नई स्टडी की मुख्य लेखक गोल्ड्सबोरो ने कहा, सबसे पहले, उन्होंने सोचा कि यह "इन शिशुओं को गोद लेने वाले एक अजीब कैपुचिन की दिल छू लेने वाली कहानी" थी. लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ‘जोकर' से जुड़े अन्य मामलों को ढूंढना शुरू कर दिया. आखिर में उन्हें पता चला कि ऐसा सिर्फ ‘जोकर' नहीं कर रहा है. उन्होंने 15 महीने की अवधि में 11 अलग-अलग हाउलर बंदर के शिशुओं को ले जाते हुए पांच कैपुचिन बंदर देखे.

The howler-carrying behavior is baffling: there's no clear benefit to the capuchin carriers. They don't prey on the infants, don't play with them, and don't receive more (positive) attention from group mates while carrying (7/12) pic.twitter.com/hGkfr6ahpB