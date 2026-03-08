मिडिल ईस्ट वार 8-3-2026: कहां-कहां हुए हमले और ट्रंप ने रखी कौन सी शर्त

खाड़ी की जंग लगातार खतरनाक होती जा रही है. आज नौवें दिन कई देशों पर हमले हुए. ईरान पर सबसे ज्यादा हमले हुए, लेकिन उसने पलटवार भी जमकर किया. अरब देशों से लेकर इजरायल पर उसने हमले किए. सऊदी अरब ने पहली बार कंफर्म किया है कि उनके दो नागरिकों की मौत हो गई है. वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में नये नेता को चुनने को लेकर शर्त रख दी है. यहां जानिए नौवे दिन के युद्ध की सभी बड़ी घटनाएं...

रविवार को ईरान ने इजरायल और जॉर्डन को निशाना बनाया. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उन्होंने इजरायल के शहरों तेल अवीव और बीरशेवा के साथ-साथ जॉर्डन के एक हवाई अड्डे पर मिसाइलें दागी हैं. सेना द्वारा ईरान से दागी गई नई मिसाइलों की पहचान के बाद एएफपी के पत्रकारों ने तेल अवीव के ऊपर धमाकों की आवाज सुनी. लेबनान में मरने वालों की संख्या बढ़ी: लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले सप्ताह इजरायली हमलों में 394 लोग मारे गए, जिनमें 83 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मरने वालों में नौ बचावकर्मी भी शामिल थे और उन्होंने चिकित्सा टीमों और एम्बुलेंस पर हुए हमलों की निंदा की. ईरानी नागरिक बेरूत से रवाना हुए: लेबनान के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि रूसी विमान से रूसी विमान द्वारा कुछ राजनयिकों सहित 100 से अधिक ईरानियों को बेरूत से निकाला गया. यह घटना लेबनान द्वारा गुरुवार को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (जो लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का प्रमुख समर्थक है) की किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के बाद हुई है. खामेनेई का उत्तराधिकारी: ईरान में नया सुप्रीम लीडर कौन होगा ये तय हो गया है. हालांकि, अभी तक चयनित व्यक्ति के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज चैनल को बताया कि अगर ईरान के अगले नेता को लंबे समय तक सत्ता में रहना है तो उन्हें वाशिंगटन की मंजूरी की जरूरत होगी. ट्रंप ने चैनल से कहा, "उन्हें हमसे मंजूरी लेनी होगी. अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है तो वे ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं टिक पाएंगे." ईंधन डिपो पर हमला: एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद ईरानी राजधानी में ईंधन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. एएफपी पत्रकारों ने बताया कि तेहरान और उसके आसपास के पांच ठिकानों पर हुए शनिवार रात हुए हमलों के बाद भीषण आग लग गई, जिससे सुबह होते ही पूरे शहर में घना कोहरा छा गया. इजरायल ने लेबनान पर हमला किया: लेबनान ने कहा कि बेरूत के एक होटल पर इजरायली हमले में चार लोग मारे गए. इजरायली सेना ने कहा कि उसने बेरूत में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी ऑपरेशन शाखा, कुद्स फोर्स के कमांडरों को निशाना बनाकर "सटीक हमला" किया. दक्षिणी लेबनान में, जहां इजरायल ईरान समर्थित समूह हिज़्बुल्लाह से लड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 20 से अधिक कस्बों और गांवों पर हुए हमलों में आठ लोग मारे गए. लापता चालक दल: जकार्ता के विदेश मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में संयुक्त अरब अमीरात के ध्वज वाले एक टगबोट के विस्फोट की चपेट में आने और डूबने के बाद तीन इंडोनेशियाई चालक दल के सदस्य लापता हैं. जहाज के सात चालक दल के सदस्यों में से एक जीवित व्यक्ति का ओमान में जलने का इलाज चल रहा है, और लापता तीन लोगों की तलाश जारी है. खाड़ी देशों पर हमले: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन सभी ने नए हमलों की सूचना दी है. कुवैत में, आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि ड्यूटी के दौरान दो सीमा रक्षकों की मौत हो गई. सेना ने कहा कि देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन टैंकों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था. सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने 15 ड्रोनों को रोकने की सूचना दी, जिनमें राजधानी रियाद के राजनयिक क्षेत्र में हमले का प्रयास भी शामिल है. बहरीन ने बताया कि मिसाइल के मलबे से तीन लोग घायल हो गए और एक जल विलवणीकरण संयंत्र (water desalination plant) क्षतिग्रस्त हो गया. संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रविवार को 17 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया, जिनमें से 16 को नष्ट कर दिया गया, जबकि एक समुद्र में गिर गई. हम छह महीने तक लड़ सकते हैं: ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि देश की सेना छह महीने तक "तीव्र युद्ध" लड़ सकती है, और एक प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में अधिक उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा. ट्रंप ने स्कूल हड़ताल के लिए ईरान को दोषी ठहराया: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक प्राथमिक विद्यालय पर हुए घातक हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें ईरानी अधिकारियों के अनुसार कम से कम 150 लोग मारे गए. ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से कहा "हमें लगता है कि यह ईरान ने किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, उनके गोला-बारूद बहुत सटीक नहीं होते." सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि एक "गोली हमले" में दो लोग मारे गए और 12 घायल हुए. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने 15 ड्रोन को रोका, जिनमें राजधानी रियाद के राजनयिक क्षेत्र में हमले का प्रयास भी शामिल है. अबू धाबी विस्फोट: प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी को बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में नए विस्फोटों की आवाज सुनी.

ये भी पढ़ें-

4 महीने से चल रही थी खामेनेई के खात्मे की तैयारी, अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच युद्ध का कारण और अंजाम

इजरायल देता रह गया धमकी, ईरान ने चुन लिया नया सुप्रीम लीडर: रिपोर्ट

ईरान से लेकर दुबई तक खाड़ी के सभी देश आग में जल रहे, VIDEO डरा देंगे

भारत का दुश्मनों के लिए बारूदी प्लान: 'शेषनाग और काल' तैयार, नये ड्रोन प्रोजेक्ट्स करेंगे हैरान