ईरान-इजरायल युद्ध के कारण UAE का BPS मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा

रान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के लगातार बढ़ते दायरे और खतरनाक रुख को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) मंदिर अगले आदेश तक बंद रहेगा. यह बंदी 2 मार्च को की गई उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें मंदिर के आज खुलने की बात कही गई थी.

पहले क्यों हुआ था बंद

2 मार्च को मंदिर ने कहा था कि उनके पुजारी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मंदिर ने कहा, "चूंकि अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर आगंतुकों के लिए अस्थायी रूप से बंद है, स्वामी मंदिर के पवित्र गर्भगृह में विशेष प्रार्थनाएं जारी हैं. इन आध्यात्मिक क्षणों में, उनकी भक्ति सभी की शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करती है." इसमें आगे कहा गया, "सरकार और अधिकारी हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, हम सभी से विनम्रतापूर्वक शांत रहने, अफवाहों से बचने, घर के अंदर रहने, व्यक्तिगत प्रार्थना करने और आधिकारिक माध्यमों से साझा किए गए सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह करते हैं. आइए हम आस्था, जिम्मेदारी और विश्वास में एकजुट रहें."

लगातार बज रहे सायरन

ये घोषणाएं जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गईं हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि क्षेत्रीय संघर्षों के बढ़ते रहने के बीच, देश भर में उसकी एयर डिफेंस सिस्टम "मिसाइल खतरे से निपट रही है." गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर, निवासियों को "सुरक्षित स्थानों पर रहने और आधिकारिक चैनलों से सभी चेतावनियों और अपडेट का पालन करने" की सलाह दी गई है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई देने वाली तेज आवाजें "एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने" और लड़ाकू विमानों द्वारा "ड्रोन और मंडराने वाले बमों को सफलतापूर्वक नष्ट करने" के कारण सुनाई पड़ रही थीं.

अधिकारियों ने निवासियों और यात्रियों दोनों से "सुरक्षित स्थानों पर रहने और वास्तविक समय की जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों के हिसाब से कार्य करने" का आग्रह किया है. गल्फ न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी संभावित हवाई खतरे को बेअसर करने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

