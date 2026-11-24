माइक्रोसॉफ्ट में 24 साल तक काम करने वाली एक महिला को ऑफिस में काम के दौरान ही नौकरी से निकाल दिया गया. कंपनी छोड़ देने की जानकारी उन्हें अपने ईमेल के जरिए मिली. लॉरा विलियम्स उस समय इंजीनियरिंग टीमों के लिए 90 मिनट का एक ट्रेनिंग सेशन ले रही थीं, जिसमें वे बता रही थीं कि कैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करके वे अपना खुद का डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं. तभी उन्हें वो ईमेल मिला. इसके बाद, विलियम्स ने लिंक्डइन पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपने अनुभव और इस बड़ी टेक कंपनी में अपने करियर के अचानक खत्म होने के बारे में बताया.

लॉरा विलियम्स ने अपनी पोस्ट में लिखा, "सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में 24 साल के करियर के लिए यह एक बहुत ही निर्णायक और अचानक लगा पूर्णविराम जैसा है." वह उन लोगों में शामिल थीं जो 22 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट में हुई छंटनी से प्रभावित हुए थे, और 22 नवंबर कंपनी में उनका आखिरी दिन था.

विलियम्स ने बताया कि जब वह एक ट्रेनिंग सेशन ले रही थीं, तब उन्हें 'हाई प्रायोरिटी बिजनेस अपडेट' (High Priority Business Update) नाम की एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग का आमंत्रण मिला.

अपनी पोस्ट में, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में बिताए अपने 24 वर्षों के दौरान मिले सहयोग के लिए अपनी टीम के साथियों और मैनेजरों को धन्यवाद दिया. उन्होंने अपने पूरे प्रोफेशनल सफर में साथ देने के लिए अपने पति का भी आभार जताया.

उनकी इस पोस्ट पर लिंक्डइन (LinkedIn) यूजर्स की ओर से काफी समर्थन मिला; कई लोगों ने उनके लंबे करियर की तारीफ की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

एक लिंक्डइन यूजर ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा, "माइक्रोसॉफ्ट के बाद भी जिंदगी है. हम सभी पहले से बेहतर स्थिति में होंगे."

एक अन्य यूजर ने कहा, "माइक्रोसॉफ्ट में 24 साल का सफर शानदार रहा. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और इंजीनियरिंग सहयोग में आपका अनुभव वाकई बहुत कीमती है. मुझे लगता है कि AI नए मौके ला रहा है, जिससे हम यह फिर से सोच सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाए और बिजनेस कैसे चलाए जाएं."

एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "इस तरह की पोस्ट से मुझे यकीन हो गया है कि बड़ी कंपनियां छंटनी (layoffs) करने से पहले कुछ सोचती-समझती नहीं हैं. मेरे AWS डॉक्स टीम से जुड़ने के तुरंत बाद, उन्होंने राइटिंग टीम के लगभग 3/4 लोगों को निकाल दिया—वह भी 'री:इन्वेंट' (re:Invent) और कई सारे लॉन्च से ठीक पहले. मुझे यकीन नहीं होता कि किसी ने लॉरा जैसी काबिल राइटर को देखकर यह फैसला लिया होगा. यह बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला है, जो काफी परेशान करने वाला है. लॉरा, मुझे पूरा यकीन है कि आगे आपको कुछ बहुत बढ़िया करने को मिलेगा."

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले कुछ महीनों में अपनी कंपनी के पुनर्गठन (restructuring) के तहत सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. जुलाई में, कंपनी ने एक्सबॉक्स (Xbox) और अन्य डिवीजनों से 4,800 कर्मचारियों को निकालने की योजना की घोषणा की थी, जो उनके कुल कर्मचारियों का लगभग 2% है. खबरों के अनुसार, सितंबर में और भी सैकड़ों पदों को खत्म कर दिया गया.

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