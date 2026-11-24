वेलिंग्टन टेस्ट में 15 ओवर पहले ड्रॉ मानने के बाद गौतम गंभीर सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट शेयर किया है. लेकिन गंभीर ने टेस्ट मैच के ड्रा होने को लेकर तो कोई पोस्ट शेयर नहीं किया लेकिन उन्होंने गुरु पर्व के लिए पोस्ट शेयर कर सभी को शुभकामनाएं दी है. गंभीर के इस पोस्ट पर फैन्स उन्हें गुरु पर्व की तो बधाई दे रहे हैं लेकिन उनसे तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं. सोशल मीडिया पर गंभीर का यह पहला पोस्ट फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर रहा है.

वेलिंगटन टेस्ट के पांचवें दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बेसिन रिजर्व के मैदान पर टीम की हार को टालने में सफल रहे.टेस्ट मैच के पांचवें दिन ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल की जोड़ी ने 258 गेंदों का सामना करते हुए छठे विकेट के लिए 63 रनों की अटूट साझेदारी निभाई और भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने से रोका. मिचेल 186 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि फिलिप्स 126 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर नाबाद रहे.

जब टेस्ट मैच को ड्रा पर खत्म करने का फैसला किया गया तो उस समय 15 ओवर का खेल और शेष बचा था लेकिन भारतीय टीम के कोच और कप्तान ने मैच को पहले ही खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद फैन्स और पूर्व क्रिकेटर गंभीर के इस फैसले की आलोचना करने लगे हैं. अश्विन ने यहां तक माना कि भारतीय टीम में धोनी और कोहली के अंत तक लड़ने वाली क्षमता खत्म हो गई है. टीम इंडिया के खिलाड़ियों को अब उनसे सीखना चाहिए.

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