अमेरिका के मिशिगन वॉलमार्ट स्टोर में हुई चाकूबाजी, 11 घायल, 6 की हालत गंभीर

Michigan Walmart Store: अमेरिका के मिशिगन राज्य के ट्रैवर्स सिटी के एक वॉलमार्ट स्टोर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है. शनिवार को अचानक हुई इस दर्दनाक घटना में कम से कम 11 लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है. पुलिस ने बताया कि ये एक अचानक हुई घटना लगती है, मामले में एक संदिग्ध को पकड़ कर हिरासत में लिया गया है.

🇺🇸 At least 11 people were injured in a stabbing at a Walmart store in the US state of Michigan.



This was reported by NBC, citing officials.



According to the state police, the suspect in the attack is in custody. The victims are already receiving assistance. pic.twitter.com/KtCjDOme2A