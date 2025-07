नाराज़ कर्मचारी ने Boss का सरेआम किया मर्डर, 15 बार चाकू घोंपते हुए कही ये बात

Chaku Se Hamla: अमेरिका के मिशिगन में मैकडॉनल्ड्स के एक आउटलेट पर एक भयानक वारदात हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया. दरअसल, एक महिला कर्मचारी ने गुस्से में आकर अपनी मैनेजर की चाकू से हत्या कर दी. 26 साल की अफेनी मुहम्मद नाम की महिला ने अपनी मैनेजर जेनिफर हैरिस (39 साल) पर चाकू से लगातार 15 बार हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई.

15 बार चाकू से किया हमला (American fast food murder case)

26 साल की अफेनी मुहम्मद नाम की महिला कर्मचारी ने अपनी ही मैनेजर जेनिफर हैरिस (39) पर गुस्से में आकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अफेनी ने हैरिस पर एक-दो नहीं, बल्कि लगातार 15 बार चाकू से वार किया. घटना 12 जुलाई की है. इस खौफनाक हमले के पीछे वजह सिर्फ़ काम के घंटों में कटौती बताई जा रही है. अफेनी को बार-बार खराब प्रदर्शन की वजह से घर भेजा जा रहा था. यही बात उसके अंदर गुस्से का गुबार बन चुकी थी.

अमेरिका में सनसनीखेज वारदात (Afeni Muhammad murder case)

एक दिन पहले ही, अफेनी ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह हैरिस के व्यवहार को लेकर काफी भड़की हुई नजर आई. उसने कहा, वो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, हर किसी को नीचा दिखाते हैं. मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती.

McDonald's Manager and Mother of 6 Stabbed to Death by This Employee pic.twitter.com/cXd4pzt0Zk