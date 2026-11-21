- मेक्सिको में सेना ने फॉस्टो इसिड्रो मेज़ा फ्लोरेस नामक ड्रग्स तस्कर को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया था
- अमेरिका ने मेज़ा फ्लोरेस पर भारी मात्रा में नशीली दवाओं की सप्लाई के लिए पांच लाख डॉलर का इनाम रखा था
- ऑपरेशन के दौरान अल चापो के ठिकाने के पास भारी गोलीबारी हुई, जिसमें लोग भागते हुए नजर आए थे
ड्रग्स के कारोबार में शामिल लोग कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा मेक्सिको में चले सेना के एक ऑपरेशन से लगा. फॉस्टो इसिड्रो मेज़ा फ्लोरेस को अपराध की दुनिया में "अल चापो इसिड्रो" नाम से जाना जाता है. इस पर अमेरिका ने 50 लाख डॉलर का इनाम रखा था. ये अमेरिका में भारी मात्रा में अमेरिका में भारी मात्रा में हेरोइन, मेथामफेटामाइन, कोकीन, फेंटेनाइल और मारिजुआना जैसे नशीली चीजों की सप्लाई करता था.
हवा में ही होने लगी फायरिंग
आखिरकार अमेरिका ने इस पर इनाम रखने के साथ ही इसे एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में डाल दिया. सालों की निगरानी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसका पक्का ठिकाना पता चला तो मेक्सिको को इसकी जानकारी दी. उसे गिरफ्तार करना कितना कठिन होगा, इसका अंदाजा पहले से ही मेक्सिको की सरकार को था. इसलिए उसने अपनी सेना के एलिट फोर्स को उसे पकड़ने का काम सौंपा. लड़ाकू हेलीकॉप्टरों पर सवाल ये फोर्स जैसे ही अल चापो के ठिकाने के पास पहुंची तो उसके लोगों ने हवा में ही हेलीकॉप्टर पर निशाना साधना शुरू कर दिया.
देखें वीडियो
🚨 BREAKING OVERNIGHT: Mexican Air Force Black Hawks unleashed MINIGUN fire on cartel gunmen in Guasave, Sinaloa, after Mexico captured one of the Trump FBI's 10 Most Wanted fugitives GOOD! Time for AMERICAN justice 🔥 Cartel boss Fausto Isidro Meza Flores, known as "El Chapo Isidro," was taken down by Mexican special forces working with U.S. intelligence The FBI had a $5 MILLION reward on him Cartel gunmen torched trucks, blocked highways and terrorized locals Keep the pressure on. Hunt them ALL down! And Sheinbaum should let the US military do it directly! https://t.co/edjLUENBzx— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 21, 2026
FBI के 10 मोस्ट वांटेड में से एक
अल चापो के घर के पास ही एक बेसबॉल मैच हो रहा था. वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बेसबॉल मैच के दौरान गोलीबारी होने पर लोग चीखते-चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, और वहां कुछ कारें भी जली हुई हालत में पड़ी हैं. अल चापो FBI के 10 सबसे ज्यादा वांछित (मोस्ट वांटेड) अपराधियों में से एक था और "बेल्ट्रान लेयवा" नामक आपराधिक संगठन का एक प्रमुख कार्टेल लीडर था. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभियान शुरू करने पर अधिकारियों को “गोलीबारी और विस्फोटों” का सामना करना पड़ा, और आतंकवादियों ने गिरफ्तारी वाली जगह के पास कई नगरपालिकाओं में रास्ते बंद कर दिए.
देखिए मैच में कैसे मची भगदड़
🚨 ¡SEÑORAS Y SEÑORES, ESTO ES GUASAVE, SINALOA, HOY! Fuertes enfrentamientos armados entre fuerzas federales y el crimen organizado han provocado una jornada de terror. La violencia llegó a tal extremo que incluso tuvo que suspenderse el partido de béisbol de los Algodoneros de Guasave. Habitantes reportan enfrentamientos con participación de helicópteros, incendios y narcobloqueos en distintos puntos de Sinaloa. ¡ESTE ES EL MÉXICO DE CLAUDIA SHEINBAUM! Un país entregado al narcotráfico, donde las alianzas criminales entre autoridades y narcotraficantes han puesto en peligro hasta la soberanía del Estado mexicano. Mientras los criminales imponen el terror, los ciudadanos viven entre balaceras, incendios y el miedo de no saber si regresarán vivos a sus casas. ¡LOS SINALOENSES MERECEN VIVIR EN PAZ! Y garantizar esa paz es una obligación del Estado mexicano, no un favor que los ciudadanos tengan que suplicarle al gobierno.— Marcel Carrillo (@marcelcarrillog) November 21, 2026
मुठभेड़ की एक और वीडियो देखें
Major clashes between the Mexican Army and Cartel paramilitary groups are taking place tonight across Sinaloa, Mexico, following a successful military operation earlier this evening which resulted in the capture of Fausto “Chapo Isidro” Flores, the leader of the Beltrán Leyva Cartel.— OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026
ऑपरेशन रात भर चला
मेक्सिको के अधिकारियों ने बताया कि उसे पकड़ने के लिए उन्होंने गुपचुप तरीके और अचानक कार्रवाई का सहारा लिया. उन्होंने बताया कि संभवतः कार्टेल से जुड़े लोगों द्वारा बंदूक और विस्फोटकों से हमला किए जाने के बाद, अधिकारी एक घर में दाखिल हुए और उसे गिरफ्तार कर लिया. बाद में, मेज़ा फ्लोरेस और झड़प में पकड़े गए अन्य लोगों को मैक्सिकन वायु सेना के एक विमान से मेक्सिको सिटी ले जाया गया. मेक्सिको के अधिकारियों ने बताया कि उसे पकड़ने का ऑपरेशन रात भर मेक्सिको के सिनालोआ राज्य में चला. इसके बाद भड़की हिंसा से आम लोग बुरी तरह सहम गए. शनिवार सुबह जारी एक रिपोर्ट में मेक्सिको सरकार ने बताया कि उसे पकड़ने में ट्रंप प्रशासन से मिली खुफिया जानकारी से मदद मिली, लेकिन दोनों देशों के बीच किस तरह तालमेल बैठाया गया, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.
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