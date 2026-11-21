न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय टीम के नाम रहा. केएल राहुल के शतक और शुभमन गिल की 98 रनों की पारी के दम पर टीम इंडिया तीसरे दिन स्टंप्स पर ड्राइविंग सीट पर है. भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया के पास 118 रनों की बढ़त है. क्रीज पर ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद हैं. भले ही कप्तान गिल इस मुकाबले में अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया है. शुभमन गिल ऐसे पहले भारतीय हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 3 हजार रनों का आंकड़ा पार किया है. हालांकि, उनके कुछ ही देर बाद ऋषभ पंत ने भी यही काम किया.

शुभमन गिल-ऋषभ पंत आमने-सामने

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारतीय कप्तान और विकेटकीपर के बीच सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने के बीच नंबर-1 की जंग चल रही है. शुक्रवार स्टंप्स पर ऋषभ पंत के 43 मैचों की 74 पारियों में 42.11 की औसत से 2948 रन थे, जबकि कप्तान गिल के 43 मैचों की 76 पारियों में 2917 रन थे. पंत पहले स्थान पर थे और गिल दूसरे.

वहीं 24 घंटे से भी कम समय में पंत दूसरे स्थान पर आ गए हैं और गिल पहले स्थान पर हैं. फिलहाल गिल के 77 पारियों में 3015 रन हैं और पंत के 75 पारियों में 3003 रन. पंत नाबाद हैं और रविवार को उनके पास कप्तान को पछाड़ने का बेहतरीन मौका होगा.

तीसरे दिन के बाद भारत ड्राइविंग सीट पर

राहुल ने 290 गेंदों पर 136 रन की आकर्षक पारी खेली जिसमें नौ चौके और दो छक्के शामिल हैं. देवदत्त पडिक्कल ने 175 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाए. गिल तीसरे दिन का खेल समाप्त होने से दो गेंद पहले 98 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 146 गेंद की अपनी पारी में नौ चौके और दो छक्के लगाए.

स्टंप उखड़ने के समय ऋषभ पंत 62 गेंद पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 55 रन पर खेल रहे थे जबकि नाइट वॉचमैन अंशुल कंबोज को अभी अपना खाता खोलना है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरे दिन 85 रन की पारी खेली थी. भारत के लिए यह पांचवा अवसर है जब उसके चोटी के पांच बल्लेबाज 50 इससे अधिक रन बनाने में सफल रहे. भारत ने विदेशी धरती पर पहली बार यह उपलब्धि हासिल की.

जहां राहुल की पारी दृढ़ संकल्प और अचूक रक्षात्मक तकनीक पर आधारित पारंपरिक टेस्ट पारी थी, वहीं गिल ने आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने दिन के आखिरी ओवर में जैकब डफी की गेंद पर बोल्ड होने से पहले बेहद आक्रामक अंदाज में कट और पुल शॉट खेले.

भारतीय कप्तान ने डफी की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया. इससे भारत ने न्यूजीलैंड का स्कोर भी पार कर दिया. जब ग्लेन फिलिप्स को दोबारा गेंदबाजी के लिए लाया गया, तो गिल ने बड़ी आसानी से उनकी गेंद को लांग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा.

भारत ने पडिक्कल के रूप में दिन का अपना पहला विकेट गंवाया. काइल जैमीसन ने उनका रक्षण भेदकर उन्हें बोल्ड किया. न्यूजीलैंड को पहले दो सत्र में यह एकमात्र सफलता मिली. पडिक्कल अपना तीसरा लगातार टेस्ट शतक बनाने की ओर अग्रसर थे, लेकिन तभी जैमीसन ने ऑफ-स्टंप को निशाना बनाकर गेंद फेंकी जिसे बाएं हाथ के बल्लेबाज ने लाइन के अंदर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले के बाहरी किनारे से तेजी से निकलकर ऑफ-स्टंप की गिल्ली गिरा दी.

राहुल ने लंच के बाद डफी की गेंद पर शॉर्ट कवर में एक रन लेकर अपना शतक पूरा किया. इस तरह से वह मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद सेना देशों में शतक लगाने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज बन गए.

राहुल ने जायसवाल के साथ पहले विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी करने के बाद पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 165 रन जोड़े. न्यूजीलैंड में खेले गए टेस्ट मैचों में यह केवल तीसरा अवसर है जबकि मेहमान टीम ने पहले दो विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की है.

गिल ने राहुल के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 रन और पंत के साथ चौथे विकेट के लिए 100 की साझेदारी की. राहुल को नाथन स्मिथ ने आउट किया जिनकी गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकटों में समा गई.

लंच से पहले अंतिम ओवरों में राहुल ने ऑफ स्पिनर फिलिप्स पर लांग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया. यह भारतीय पारी का पहला छक्का था. उन्होंने फिलिप्स के अगले ओवर में कवर क्षेत्र में चौका लगाकर अपना स्कोर 90 रन के पार पहुंचाया. भारत ने सुबह एक विकेट पर 159 रन से आगे खेलना शुरू किया तथा बेंगलुरु के दोनों बल्लेबाजों राहुल और पडिक्कल को पिच से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई जो टेस्ट के पहले दिन से ही बल्लेबाजी के लिए अनुकूल बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान सरफराज ने लीक की थी ड्रेसिंग रूम की खबरें? अब खुद तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे गंभीर ने दिया साथ

यह भी पढ़ें: सैंडपेपरगेट विवाद: क्या कप्तानी से हाथ धो बैठेंगे पैट कमिंस? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ी चुप्पी