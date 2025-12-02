विज्ञापन
मैं गुनाह कबूल करता हूं... ट्रंप के सामने झुक गया 'दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड' एल चापो का बेटा!

जोकिन गुजमैन लोपेज अमेरिका की जेल में बंद है और वह सिनालोआ कार्टेल के सरगना 'एल चापो' के चार बेटों में से एक है.

ड्रग्स लॉर्ड एल चापो (बाएं) और उसका बेटा जोकिन गुजमैन लोपेज
  • जोकिन गुजमैन लोपेज ने अमेरिका की शिकागो अदालत में ड्रग तस्करी के आरोप में गुनाह कबूल किया है
  • गुजमैन ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अमेरिकी अभियोजकों के साथ सहयोग करने की डील की है
  • उसके पिता एल चापो को 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह अब कोलोराडो की सुपरमैक्स जेल में बंद है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका की जेल में बंद 'दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड' माने जाने वाले जोकिन "एल चापो" के लिए एक बुरी खबर है. उसके जेल में ही बंद बेटे गुजमैन ने अमेरिका के सामने झुकने का फैसला कर लिया है और अब वह अपने बाप के गुनाहों की गवाही दे सकता है. गुजमैन ने अपनी सजा कम करवाने के लिए ट्रंप की पुलिस से डील कर ली है. गुजमैन ने सोमवार, 1 दिसंबर को अमेरिका के शिकागो की एक अदालत में ड्रग्स की तस्करी के आरोपों में एक डील करते हुए अपना गुनाह कबूल किया. इस डील के तहत उसे कम सजा के लिए अमेरिकी अभियोजकों (राज्य या सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों) के साथ सहयोग करना होगा.

गुजमैन का पूरा नाम जोकिन गुजमैन लोपेज है. वह अमेरिका की जेल में बंद है और वह सिनालोआ कार्टेल के सरगना एल चापो के चार बेटों में से एक है. गुजमैन ने  ड्रग्स की तस्करी और क्राइम सिंडिकेट चलाने का गुनाह कबूल लिया है. हालांकि जब जुलाई 2024 में उसकी टेक्सास में गिरफ्तारी हुई थी तब उसने खुद को निर्दोष बताया था लेकिन अब उसकी अमेरिका सरकार के साथ डील हो गई है. अब वह उम्रकैद से बचने के लिए सरकार के साथ सहयोग कर रहा है.

गुजमैन को मामले में बाद की तारीख पर जज द्वारा सजा सुनाई जाएगी. उसे अपने अपराधों से होने वाली आय के बदले $80 मिलियन का शुल्क भी देना होगा. बाकि बचे उनके तीन भाइयों में से एक, ओविडियो गुज़मैन ने भी कम सजा के लिए डील की थी. ओविडियो ने जुलाई 2025 में ड्रग्स की तस्करी से संबंधित साजिश और एक क्राइम सिंडिकेट की गतिविधियों में भाग लेने के दो मामलों में खुद गुनाह कबूल किया था.

ओविडियो गुजमैन ने यह भी स्वीकार किया कि उसने और उसके भाइयों ने पिता की गिरफ्तारी के बाद कार्टेल के संचालन को संभाला था. गौरतलब है कि 68 वर्षीय "एल चापो" की गिरफ्तारी 2016 में हुई थी और उसे 2019 में सजा सुनाई गई थी. तब से वह कोलोराडो की सुपरमैक्स संघीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

