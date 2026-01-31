ईरान में बड़ा ब्लास्ट, इमारत की दो मंजिल हो गईं राख, क्या अमेरिका-इजरायल का हाथ

ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, शनिवार को खाड़ी तट पर स्थित ईरानी शहर बंदर अब्बास में एक इमारत में विस्फोट हुआ, हालांकि विस्फोट का कारण अभी तक अज्ञात है. सरकारी टेलीविजन ने बताया कि यह विस्फोट शहर के मोअल्लम बुलेवार्ड इलाके में स्थित एक आठ मंजिला इमारत में हुआ, जिससे दो मंजिलें, कई वाहन और दुकानें नष्ट हो गईं. इसमें आगे बताया गया कि बचाव और दमकल कर्मी सहायता प्रदान करने के लिए मौके पर मौजूद हैं.

घायलों को ले जा रहे अस्पताल

आधिकारिक समाचार एजेंसी आईआरएनए ने होर्मोजगान प्रांत के संकट प्रबंधन महानिदेशक मेहरदाद हसनज़ादेह के हवाले से बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है. उन्होंने आगे कहा, "घटना में घायल हुए लोगों को आपातकालीन कर्मियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा रहा है," हालांकि उन्होंने किसी की मौत की सूचना नहीं दी.

होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका-ईरान के बीच खुला नया फ्रंट, 5 फैक्ट्स से समझें युद्ध कितनी दूर

सरकारी टीवी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में इमारत का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा था, जिससे उसके कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे और मलबा चारों ओर बिखरा हुआ था. अन्य ईरानी मीडिया ने भी इसी तरह की रिपोर्टें प्रकाशित कीं, लेकिन उन्होंने भी विस्फोट के कारणों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.

ट्रंप की धमकी के बाद दूसरा विस्फोट

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी के बाद अमेरिका द्वारा क्षेत्र में विमानवाहक पोतों का एक समूह तैनात किए जाने के बाद ईरान के लिए तनावपूर्ण माहौल में यह विस्फोट हुआ है.

ऑनलाइन अफवाहें फैलने के बाद, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने फ़ार्स समाचार एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में इस बात से इनकार किया कि प्रांत में स्थित उसकी नौसेना की किसी भी इमारत को निशाना बनाया गया था.

इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में, शनिवार को अहवाज शहर के कियानशहर इलाके में हुए गैस विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई.

सरकारी टेलीविजन ने बताया कि मलबे के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव दल ने मलबा हटाना शुरू कर दिया था।