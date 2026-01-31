होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका-ईरान के बीच खुला नया फ्रंट, 5 फैक्ट्स से समझें युद्ध कितनी दूर

फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के संकरे मुहाने को होर्मुज जलडमरूमध्य (The Strait of Hormuz)कहा जाता है. इससे दुनिया भर में तेल व्यापार का पांचवां हिस्सा गुजरता है. यह संकरा गलियारा इस्लामिक गणराज्य और ओमान के बीच स्थित है. ये एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है क्योंकि ईरान एक सैन्य अभ्यास शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इससे ग्लोबल शिपिंग के लिए महत्वपूर्ण मार्ग में गोलीबारी देखने के मिल सकती है. ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वह रविवार और सोमवार को जलडमरूमध्य में वास्तविक गोलीबारी का अभ्यास करेगा.

होर्मुज जलडमरूमध्य का ट्रैफिक

This is the traffic of oil tanker ships in Strait of Hormuz.



अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने शनिवार तड़के तेहरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी बलों, क्षेत्रीय साझेदारों या वाणिज्यिक जहाजों के पास किसी भी प्रकार का असुरक्षित और गैर-पेशेवर व्यवहार टकराव, तनाव बढ़ने और अस्थिरता के जोखिम को बढ़ा देगा. अमेरिकी चेतावनी के बीच ईरान का सैन्य अभ्यास तनाव को और बढ़ा सकता है. ऐसे में कुछ बातें जो जान लेनी बहुत जरूरी हैं.